«مبدعون في الخير».. جناح «إكسبو لايف» لعرض الابتكارات المؤثرة في المجتمع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يحمل جناح «إكسبو لايف» في معرض «إكسبو 2020 دبي» اسم «مبدعون في الخير»، وهو مساحة حيوية للحركة، وسط مناظر جذابة وزخم للتفاعل الإنساني، حيث تعد هذه المنطقة مساحة للمرح، والأنشطة المتعددة، والاستكشاف. وسيكون الجناح، المكان الذي سيعرض فيه «إكسبو لايف» الابتكارات المؤثرة في المجتمع، وهو الأول من نوعه في «إكسبو» الدولي.

وسيلهم الجناح، الذي تبلغ مساحته نحو 470 متراً مربعاً، ملايين الزوار، حيث سيتفاعلون مع مشروعات المبتكرين العالميين، مع وجود صور لـ100 مبتكر عالمي في أنحاء موقع «إكسبو 2020 دبي»، تحكي كل صورة قصة تغيير إيجابي عبر الابتكار، وتشجع الزوار على تعلم المزيد.

وصمم الجناح الواقع في منطقة الفرص بالمعرض، الإماراتي أحمد عبدالرحمن بوخش، المؤسس وكبير المعماريين في المكتب المعماري «أركيدنتيتي» ومقره دبي.

ويجمع «إكسبو لايف» بين كل من برنامج مِنح الابتكار المؤثر، الذي يدعم حتى الآن 120 مبتكِراً في أنحاء العالم، بتقديم احتياجات التوجيه والإرشاد والترويج، ومِنح تصل إلى 100 ألف دولار، وبرنامج الابتكار للجامعات، الذي يدعم حتى الآن 46 فريقاً جامعياً داخل دولة الإمارات، بمنح تصل إلى 50 ألف درهم للمساعدة على تطوير ما يطرحون من أفكار وحلول.

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