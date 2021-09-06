سويسرا ترصد 66.3 مليون درهم للمشاركة في «إكسبو 2020»

المصدر: إعداد ■ أزاد عيشو

قال المفوض العام للجناح السويسري رئيس لجنة تسيير «إكسبو 2020 دبي»، مانويل سالتشلي، إن تكاليف إنشاء الجناح السويسري في المعرض الدولي المرتقب، الذي تنطلق فعالياته أول أكتوبر المقبل، وصل إلى تسعة ملايين فرنك سويسري (أكثر من 36 مليون درهم)، موضحاً أن الكلفة الإجمالية للمشروع والمشاركة، تبلغ 16.5 مليون فرنك سويسري (نحو 66.2 مليون درهم).

وأضاف سالتشلي لـ«الإمارات اليوم» أن الجناح السويسري قائم على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه حتى الآن ستشارك 30 شركة سويسرية في الجناح، متوقعاً أن يستقبل الجناح نحو 10 آلاف زائر يومياً.

أهم شريك

وذكر سالتشلي أن دولة الإمارات تعد أهم شريك تجاري لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط، مع علاقات اقتصادية قوية.

وقال: «بفضل بيئة الأعمال المشجعة والمواتية التي تتميز بها الدولة، فهناك العديد من الشركات السويسرية التي تزاول أنشطتها التجارية بالفعل في الإمارات، وبالتالي يعد (إكسبو 2020 دبي) منصة مثالية للبناء على ذلك».

فرص

وأفاد سالتشلي بأن «الجناح السويسري يقع بمنطقة الفرص في المعرض، وهو ما ينسجم مع أهدافنا وموضوعنا، حيث سنستعرض عدداً من الفرص في مجالات التجارة والعلوم والتعليم والبيئة والثقافة».

وأكد أن المعرض يشكّل منصة مهمة للغاية لسويسرا، يمكنها من خلاله التركيز على تلك الموضوعات، مضيفاً أنه فضلاً عن ذلك فإن المعرض يمثل أيضاً فرصة مميزة لترسيخ مكانة سويسرا والترويج لاقتصادها، لاسيما خلال مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وبيّن سالتشلي أن مشاركة الشركات السويسرية الكبرى في دولة الإمارات، إلى جانب مجتمع الأعمال السويسري النشط في الدولة والشركات الإماراتية المرتبطة بشكل وثيق بسويسرا، تلعب دوراً محورياً في إنجاز تلك المهمة.

ابتكارات وحلول

وقال سالتشلي: «سيستضيف الجناح عدداً من المعارض والفعاليات المؤقتة، التي نسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على الابتكارات السويسرية، وكذلك منتجات وخدمات شركائنا في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالفعل بطرح حلول للتحديات الكبرى التي تواجهنا اليوم.

وأضاف: «كما أننا نريد أيضاً الترويج لجاذبية سويسرا وجهةً سياحيةً أمام السكان في الإمارات، ويسعدنا أن لدينا تبادلاً سياحياً مزدهراً مع الإمارات، ونريد البناء على هذه العلاقات المميزة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة». وتابع سالتشلي أنه في ظل الروابط الثنائية المتينة التي تجمعنا مع دولة الإمارات حالياً، فإننا نأمل تقوية هذه العلاقات، وخلق أوجه جديدة للتعاون تتجاوز مدة انعقاد الحدث العالمي».

معالم سويسرا

يقوم الجناح السويسري على فكرة تقديم انعكاسات لمعالم سويسرا الرئيسة، التي تضم الثقافة والطبيعة والابتكارات، من خلال مجموعة من العناصر التي تشمل المساحات الخضراء الفريدة المنتشرة في سويسرا، فضلاً عن كون الدولة منصة للتكنولوجيا، والابتكار والإنجازات العلمية.

وعلى ضوء الرحلة المقسمة على ثلاث مراحل أساسية، سيحظى زوّار الجناح بفرصة الاستمتاع بسويسرا عبر تجولهم في الجناح.

30 شركة سويسرية تشارك في «إكسبو دبي».

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