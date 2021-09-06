تقوية الروابط وتعميق العلاقات مع الإمارات

المصدر: إعداد ■ أزاد عيشو

قال المفوض العام لجناح البرازيل في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلياس رودريغيز مارتنز فيلهو، إن العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن البرازيل بها الكثير من القطاعات التي يمكنها أن تقرّب أكثر بين البلدين.

وأضاف أن مشاركة البرازيل في معرض «إكسبو 2020» الدولي، تركز بالدرجة الأولى على تقوية صلاتها وروابطها وتعميق علاقاتها مع دولة الإمارات، التي تعد أيضاً مركزاً وبوابة دخول إلى أسواق المنطقة التي توفر فرصا هائلة للنمو بالنسبة للبرازيل.

العلاقات بين الإمارات والبرازيل شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

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