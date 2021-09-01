«إعمار للضيافة» توفر تذاكر دخول مجانية إلى «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة، الشريك الرسمي لخدمات الضيافة والفنادق لإكسبو 2020 دبي، عن استعدادها لاستقبال زوّار المدينة ضمن عرض استثنائي اعتباراً من اليوم، إذ يُمكن للضيوف المقيمين في العنوان للفنادق والمنتجعات وفيدا للمنتجعات والفنادق في دبي، في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2021، وحتى 31 مارس 2022، الحصول على تذكرتين مجانيتين لدخول إكسبو 2020 دبي، أثناء إقامتهم في الفندق، شرط أن يتم الحجز الفندقي خلال شهر سبتمبر 2021.

وكجزء من محفظتها المتنامية لأصول الضيافة وشراكاتها المتعددة، ستقوم مجموعة إعمار للترفيه بتولّي إدارة «نادي 2020 من إعمار»، الواقع في ساحة الوصل. ويمكن للضيوف في هذا المكان المميز أن يجدوا أنفسهم في قلب الحدث، نظراً لقربهم من قبّة الوصل الساحرة، وجناح الإمارات، كما يمنح «نادي 2020 من إعمار» فرصة الاستمتاع بركن الضيافة، وصالة الفعاليات، وكذلك «روفتوب» وإطلالاته، حيث يمكن للزوّار التمتّع بمذاق المشروبات المنعشة ونكهات الأطباق اللذيذة، وسط أجواء احتفالية تقليدية، بالإضافة إلى مشاهدة أضواء قبّة الوصل، والبرنامج الترفيهي لفعالية اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفعاليات ليلة رأس السنة، وغيرها من الاحتفالات المبهجة.

كما يتطلع «نادي 2020 من إعمار» إلى إثراء بصرك وإشباع حواسك في عالم متناغم يجمع بين ابتكارات أمهر الطهاة وأجمل الإطلالات والمناظر الساحرة وسط أجواء ترحيبية مريحة.

ويستقبل «نادي 2020 من إعمار» الزوار فقط من خلال «تذاكر ركن الضيافة» الحصرية من الموقع الرسمي لمجموعة إعمار للضيافة.

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