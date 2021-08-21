طلب كبير على الشقق الفندقية مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال مسؤولو فنادق إن الطلب على الشقق الفندقية وصل إلى مستويات كبيرة مع اقتراب فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، في أكتوبر المقبل، متوقعين أن تسجل فئة الشقق الفندقية معدلات إشغال كاملة خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس على ارتفاع متوسط الأسعار.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن متوسط أسعار الشقق الفندقية حالياً أعلى بنسبة تراوح بين 15 و20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتين إلى وجود طلب كبير من قبل العارضين والشركات، فضلاً عن القنصليات والسفارات للإقامة في الشقق الفندقية، خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وأوضحوا أن النزلاء، الذين يفضلون الإقامة فترات طويلة خلال فعاليات المعرض، يختارون الشقق الفندقية بشكل أساسي، نظراً إلى الخدمات التي تتيحها، خصوصاً المطبخ، وغرفة الجلوس التي تتيح مساحات أكبر.

طلب كبير

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن الطلب على الشقق الفندقية بدأ الارتفاع التدريجي خلال الفترة الماضية، مع تفضيل المزيد من المتعاملين خيار السكن فيها، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية كانت تسجل على الدوام معدلات إشغال كبيرة.

وأضاف: «مع اقتراب فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)، بدأنا تلقي طلبات من شركات ومجموعات تتعلق بالمعرض»، مؤكداً أن المشاركين من مختلف الدول والشركات، بدأوا الحجز، أو البحث عن أماكن إقامة للموظفين المشاركين.

وأكد عوض الله أن الطلب الكبير على الشقق الفندقية أسهم في ارتفاع مستوى الأسعار حالياً، أو خلال فترة الإقامة التي تتزامن مع فعاليات المعرض الدولي.

وأوضح أن متوسط أسعار الشقق الفندقية حالياً أعلى بنسبة تراوح بين 15 و20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعاً أن تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وخلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وذكر عوض الله أن السوق الفندقية في دبي حافظت على معدلات إشغال جيدة خلال جائحة «كوفيد-19»، مبيناً أن مستويات الإشغال في الشقق الفندقية تصل في المتوسط إلى نحو 80% حالياً، فيما يتوقع أن ترتفع إلى 100% خلال الفترة المقبلة.

وقال إن جزءاً كبيراً من المتعاملين أو الزائرين للمعرض الدولي، يفضّلون الشقق الفندقية، كونهم يمكثون فترة طويلة في دبي، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من الحجوزات التي تتلقاها منشآت الشقق الفندقية، هو للوفود والشركات.

وتوقع عوض الله استقبال حجوزات الزوار أو السياح العاديين قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من بدء فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن الطلب الكبير على الإقامة في دبي من قبل زوار المعرض سيمتد إلى الإمارات الأخرى، مع استعداد جميع المنشآت إلى طرح عروض وباقات ترويجية للزوار.

متوسط الأسعار

بدوره، قال المدير العام لـ«فندق الجداف روتانا»، هيثم عمر، إن الطلب على الشقق الفندقية مرتفع منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، مع تفضيل المزيد من المتعاملين الإقامة فيها نظراً إلى المزايا التي تتيحها.

وتوقع عمر أن ترتفع وتيرة الطلب خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مستويات الإشغال في الفندق تخطت 70%، لافتاً إلى أنها من المعدلات العالية، نظراً إلى افتتاح المنشأة قبل ستة أشهر (خلال فترة الجائحة).

وأوضح أن متوسط أسعار الإقامة في الشقق الفندقية شهد ارتفاعاً متواصلاً منذ بداية الجائحة في ظل الطلب العالي، مشيراً إلى أن الأسعار بالنسبة للشقق الفندقية تقترب من مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن تتخطاها خلال الربع الأخير من العام الجاري، أو في بداية عام 2022.

وبيّن عمر أن الشقق تمتاز بالمساحة الواسعة والخدمات التي يحتاج إليها النزيل للإقامة لفترات طويلة، لافتاً إلى أن الشقق قد تكون خياراً أفضل لزوار «إكسبو 2020 دبي» الذين سيمضون أكثر من شهر في دبي خلال فعاليات المعرض، فيما من المتوقع أن يقبل السياح العاديون على الغرف الفندقية باعتبار أن فترات إقاماتهم ستكون أقل.

من جهته، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن مستويات الطلب على الشقق الفندقية شهدت نمواً متواصلاً منذ بداية الجائحة، وحققت الشقق معدلات إشغال مرتفعة للغاية مقارنة بالمنشآت الفندقية، مشيراً إلى أن الإشغال تخطى حاجز الـ90% خلال فترة الإجازات.

وأكد العوا أن هناك طلباً كبيراً من قبل العارضين والشركات، فضلاً عن القنصليات والسفارات، لإقامة وفودها في الشقق الفندقية خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، ابتداءً من أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن المتعاملين الذين يفضلون الإقامة لفترات طويلة يختارون بشكل أساسي الشقق، نظراً إلى الخدمات التي تتيحها، خصوصاً المطبخ، وغرفة الجلوس التي تتيح مساحات أكبر للمعيشة.

وأوضح أن أسعار الشقق الفندقية شهدت ارتفاعاً متواصلاً، خلال الأشهر الماضية، منذ بداية عام 2020، لكنها لاتزال في مستويات مقبولة، لافتاً إلى أنه مع ارتفاع معدلات الطلب ووصول الإشغال إلى أكثر من 90%، فإن الأسعار سترتفع تدريجياً وفقاً لمعدلات الطلب.

وقال إن السوق الفندقية في دبي تمتاز بالتنوع الكبير الذي يلبي مختلف متطلبات زوار «إكسبو 2020 دبي».

عدد الشقق الفندقية ومستويات الإشغال

وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 188 منشأة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وتضم هذه المنشآت 24 ألفاً و209 شقق، فيما تستحوذ الشقق على 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

وبحسب البيانات، حققت الشقق الفندقية المتوسطة في الإجمال مستويات إشغال بلغت نحو 82%، مقابل 73% للشقق الفندقية الفاخرة.

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