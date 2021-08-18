«أو تي إيه»: 45% نمواً في عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي خلال أسبوع

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قالت شركة «أو تي إيه» (OTA) المتخصصة في بيانات قطاع السياحة والسفر ومقرها بريطانيا، إنها رصدت تغيراً ملحوظاً في عمليات البحث عن دبي كوجهة للزيارة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن رحلات الطيران إلى الإمارة شهدت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 45% خلال الأسبوع الذي انتهى في 16 أغسطس الجاري مقارنة بالأسبوع السابق.

وكشفت الشركة، استناداً إلى قاعدة بياناتها العالمية، التي اطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن عمليات البحث الكبيرة عن رحلات جوية انعكست أيضاً على البحث عن الإقامة في المنشآت الفندقية التي شهدت بدورها ارتفاعاً بنسبة 22% على أساس أسبوعي، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تأتي بعد تسهيل إجراءات السفر عموماً، فضلاً عن إعلان المملكة المتحدة إضافة الإمارات إلى القائمة الصفراء.

وأوضحت أن المملكة المتحدة استحوذت على نحو 41% من إجمالي عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي خلال الأسبوع المشار إليه، تليها ألمانيا بنسبة 6% وفرنسا وروسيا بنسبة 5% لكل منهما، وإيطاليا في المركز الخامس بنسبة 4%، لافتة إلى أن هذه المؤشرات تنطبق إلى حد كبير مع عمليات البحث عن إقامة فندقية.

وذكرت أن المملكة المتحدة استحوذت على 27% من إجمالي عمليات البحث عن الإقامة الفندقية في دبي، تلتها فرنسا بنحو 10%، ثم ألمانياً 9%، فيما بلغت حصة كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية 6% لكل منهما.

ومنذ الإعلان عن فتح أبواب دبي أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات، سجلت الإمارة معدلات نمو متواصلة في حركة التدفق السياحي، فضلاً عن حركة السفر عبر مطار دبي الدولي.

وأظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري، أن الإمارة استقبلت أكثر من 2.5 مليون سائح دولي، خلال النصف الأول من عام 2021. ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية المحجوزة إلى 14.17 مليون ليلة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت نحو 44.5%.

إلى ذلك، أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 12 مليوناً و561 ألفاً و117 مسافراً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الذين استخدموا مطار دبي الدولي خلال يوليو 2021 إلى مليون و915 ألفاً و887 مسافراً، مقابل مليون و555 ألفاً و82 مسافراً في يونيو 2021 بنسبة نمو وصلت إلى 23.2%.

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