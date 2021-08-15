«يو بيه أس» تعتمد الدراجات الكهربائية لخدمات التوصيل في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت شركة «يو بيه أس» العالمية UPS، الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لـ«إكسبو 2020 دبي»، عن تعزيز أسطولها من المركبات العاملة في المعرض بمجموعة من الدراجات الكهربائية.

وأفادت في بيان لها اليوم، بأنها قررت الاعتماد على مجموعة من دراجات «فيرنهاي» الكهربائية رباعية الدفع التي طورتها، بعد وصولها في أبريل الماضي إلى مطار دبي الدولي، فضلاً عن الدراجات الثلاثية من طراز «رايتل»، لاستخدامها في عمليات العرض والتدريب، ولتلبية الاحتياجات اللوجستية للدول المشاركة والزوار خلال «إكسبو 2020 دبي».

وقال نائب رئيس الشركة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، آلان ويليامز، إن الشركة تحرص على توظيف أفضل الممارسات خلال «إكسبو 2020 دبي»، كما نتطلع بشغف لتوفير عمليات التوصيل اللوجستية على أرض الموقع، بواسطة الدراجات الكهربائية طوال فترة الحدث.

وتابع آلان: «نتطلع قُدماً إلى مواصلة تحديد العمليات الأكثر استدامةً وإنتاجيةً وفعاليةً في قطاع الخدمات اللوجستية خلال (إكسبو 2020 دبي) وما بعده».

من جانبه، قال نائب الرئيس لشؤون صيانة وهندسة الأسطول لدى الشركة، لوك ويك: «نُواصل تحسين أسطولنا بالاعتماد على مجموعة من الحلول المبتكرة الكفيلة بتعزيز حالات الاستخدام المستقبلية. ومن خلال استثمارنا المتواصل بتقنيات الوقود البديل، فإننا نسعى إلى قيادة العالم نحو مزيد من التطور عن طريق تطوير شبكة أعمال أكثر نظافةً وأماناً للحفاظ على استدامة الكوكب».

ووفقاً للبيان، تعتمد المركبات الجديدة على محفظة حلول التوصيل المستدامة التي يزخر بها أسطول الشركة، والكفيلة بتحسين جودة الهواء، والحد من الازدحام، وخفض الانبعاثات الكربونية، في خطوة تنسجم بشكل كبير مع سياسة الاقتصاد الدائري في الإمارات 2021-2031 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030.

وتُعد الدراجات الكهربائية الحلّ المثالي للتنقل في المناطق المزدحمة للغاية، كما ستتيح لسائقي الدراجات المدربين الوصول إلى خمسة نقاط جهزتها الشركة مسبقاً لخدمة المتعاملين خلال المعرض، فضلاً عن الأجنحة الوطنية والمستودعات المجهزة في الموقع، لتوصيل الطرود والوثائق والبضائع لأغراض تجديد المخزونات.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news