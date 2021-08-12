61 % من المتطوعين الشباب في «إكسبو 2020 دبي».. مواطنون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أفاد «إكسبو 2020 دبي» بأن المواطنين الإماراتيين يشكلون النسبة الأكبر بين متطوعيه من الشباب حيث يشكلون ما نسبته 61% من الفئة العمرية بين 18 و24 عاما.

ويبلغ عدد متطوعي «إكسبو 2020 دبي» 30 ألف متطوع، ليمثل بذلك أكبر برنامج للتطوع في دولة الإمارات. ويمثل إقبال المواطنين الشباب على التطوع خير تعبير عن الحماس والفخر الذي يملأهم تجاه إظهار الوجه المشرق للدولة أمام ملايين من زوار هذه النسخة من «إكسبو» الدولي.

وجاء كشف «إكسبو» عن هذه الأرقام بمناسبة يوم الشباب الدولي، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام. ويُخصص هذا اليوم لوضع قضايا الشباب في بؤرة الاهتمام العالمي، والاحتفال بشباب العالم بوصفهم شركاء في المجتمع الدولي.

برنامج المتطوعين

واتساقا مع القيم الأساسية لبرنامج المتطوعين في «إكسبو 2020»، وعمادها الاحترام والالتزام والنزاهة والمعرفة والحماس، سيؤدي المتطوعون دورا محوريا في الترحيب بالعالم في «إكسبو» ودولة الإمارات، والمساعدة في تسليط الضوء على الأفكار والثقافات القادمة من مختلف أنحاء العالم.

وسيساعد المتطوعون في إدارة العدد الهائل من التجارب والفعاليات المتنوعة والمناقشات العالمية التي ستجري كل يوم على مدى 182 يوما تشهد إقامة فعاليات الحدث الدولي الضخم. وسيقدمون المساعدة في العديد من الجوانب بينها خدمات الزوار والضيوف والبروتوكول، وأجنحة الموضوعات في «إكسبو 2020»، والفعاليات، والمراسم، والدعم التقني.

تجربة استثنائية

وقالت مدير إدارة برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، عبير الحوسني: «(إكسبو 2020) تجربة استثنائية لا تتكرر، وكلنا سعادة لرؤية الشباب في الدولة، خاصة المواطنين الإماراتيين، يستفيدون من هذه الفرصة ليكونوا معنا في صنع المستقبل، ويستفيدوا من فرص التعلم والتواصل القيّمة المتاحة في هذا الحدث الضخم».

وأضاف: «ومع تبقي 50 يوما على الانطلاق، نحن الآن في مراحل الإعداد الحاسمة قبل أن نفتح أبوابنا للعالم في الأول من أكتوبر، وما نشهد من إخلاص والتزام من فريق متطوعينا من مختلف أنحاء العالم يقدم نموذجا يُحتذى بحق، فلقد استفادوا من كل فرصة متاحة للتعلم والاستكشاف والاستمتاع، ولا شك لدينا في أن مساهماتهم سيكون لها دور كبير في تقديم تجربة استثنائية لكل زائر في (إكسبو)».

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