«إكسبو 2020 دبي» يطلق برنامجه للأعمال «معاً نزدهر»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق «إكسبو 2020 دبي» برنامج «معاً نزدهر» المخصص للأعمال، الذي يقدّم مجموعة فعاليات تهدف إلى توسيع شبكات العلاقات محلياً وعالمياً، وتعزيز تبادل المعرفة، والريادة الفكرية، فضلاً عن منتجات وخدمات مميزة ستتيح للزوّار والمشاركين استكشاف فرص جديدة، والتأسيس لشراكات بنّاءة، والتعاون في سبيل استدامة الازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات، والمنطقة، والعالم.

وقالت مديرة مكتب المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، نادية فيرجي، إن «إكسبو 2020 دبي» أول الفعاليات العالمية الضخمة التي تُقام منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، وسيمثل محطة بارزة لمجتمع الأعمال العالمي، إذ سيتيح فرصة غير مسبوقة للشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية من أنحاء العالم، للالتقاء والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وأضافت: «يأتي إطلاق البرنامج في فترة حاسمة يُعاد فيها تشكُّل الاقتصاد العالمي، وسيتيح كثيراً من الفرص الجديدة، سواء للمؤسسات المحلية التي ترغب في توسيع أنشطتها، أو لروّاد الأعمال الذين يرغبون في بناء شبكة علاقاتهم، أو حتى للمؤسسات الأجنبية الساعية إلى دخول أسواق المنطقة للمرة الأولى».

بدوره، قال مدير إدارة العلاقات الدولية في «غرفة دبي»، حسن الهاشمي: إن «غرفة دبي» تلتزم بتمثيل مصالح الشركات في دبي ودعمها، وتستكشف طرقاً جديدة لتلبية الحاجات المتغيّرة لمجتمع الأعمال السريع النمو والنشط في الإمارة في الوقت الذي تتجاوز فيه زمن الجائحة.

وأضاف: «بصفتها شريك تكامل الأعمال الرسمي لـ(إكسبو 2020 دبي)، فإنه يسرّ (غرفة دبي) المشاركة في برنامج (معاً نزدهر)، الذي سيكون حافزاً مؤثراً لدعم الابتكار وريادة الأعمال، عبر معالجة تحديات رئيسة تؤثر في نمو الأعمال، واجتذاب الشركات الدولية إلى دبي»، لافتاً إلى أن ذلك سيفضي إلى تأثير فوري وطويل الأمد على إمارة دبي، يتردد صداه في دولة الإمارات والمنطقة وأنحاء العالم.

وصُمم برنامج «معاً نزدهر» لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويشمل عدداً من منتديات الأعمال المرتبطة بموضوعات متخصصة، والمقامة بالتعاون مع «غرفة دبي». وستسلط هذه الفعاليات الضوء على فرص الأعمال وأحدث التقنيات، وستمثل منصة للتواصل والإبداع والابتكار، وستدعم تقدم القطاع الخاص في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وسيستضيف مركز دبي للمعارض أثناء انعقاد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» ثلاثة منتديات أعمال عالمية، بما في ذلك أول نسخة من المنتدى العالمي للأعمال لدول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا، وهي منظمة حكومية دولية إقليمية تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا).

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