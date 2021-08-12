ارتفاع حمولة «الاتحاد للشحن» بنسبة 20% مقارنة بفترة ما قبل «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استعادة 90% من الوجهات التي اعتادت تسيير رحلات منتظمة إليها قبل أزمة «كوفيد-19»، لتسجل زيادة بنسبة 20% على حمولتها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها تسعى إلى تعزيز التعافي التجاري العالمي، واستعادة الثقة بالأسواق العالمية، لافتة إلى أنها تقدّم خدماتها لشبكة من 72 وجهة، كما يُسيّر أسطولها المكون من 65 طائرة 430 رحلة أسبوعياً، إضافةً إلى رحلات الشحن التي تقدم خدماتها حسب الطلب إلى وجهات خارج شبكتها.

وقال مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في «الاتحاد للشحن»، بدر آل علي، إن «الاتحاد للشحن» حافظت على عمليات الشبكة خلال فترة الأزمة، ووفرت الاستطاعة والإمكانات المناسبة لتلبية الطلب على المسارات الرئيسة، ما نتج عنه زيادة ملحوظة في الحمولة المنقولة.

وأضاف: «أدى الالتزام بتوسيع العمليات وتوفير دعم إضافي للمتعاملين إلى نقل (الاتحاد للشحن) حمولات أكثر على مسارات أقل مقارنةً بالفترة التي سبقت الأزمة».

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