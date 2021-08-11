صافي أرباح «إعمار مولز» النصفية يقفز 80% إلى 622 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجّلت «إعمار مولز» زيادة في صافي أرباحها بنسبة 80%، لتصل إلى 622 مليون درهم (169 مليون دولار)، وذلك عن الأشهر الستة الأولى (من يناير وحتى يونيو) من عام 2021، مقارنة بصافي أرباحها خلال الفترة ذاتها من عام 2020، التي بلغت 345 مليون درهم (94 مليون دولار). وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما قيمته 2.048 مليار درهم (558 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 23%، مقارنة بإيرادات النصف الأول من العام الماضي، التي بلغت 1.660 مليار درهم (452 مليون دولار).

وازدادت إيرادات الشركة، خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 27%، لتصل إلى 1.147 مليار درهم (312 مليون دولار)، مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2021، التي بلغت قيمتها 901 مليون درهم (245 مليون دولار).

وحققت «نمشي»، المنصة الإلكترونية المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت، والتابعة والمملوكة بالكامل لشركة «إعمار مولز»، مبيعات بقيمة 427 مليون درهم (116 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من عام 2021، بزيادة بنسبة 65%، مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2021، كما بلغت مبيعاتها عبر الإنترنت ما قيمته 685 مليون درهم (186 مليون دولار)، خلال النصف الأول من عام 2021. ويُعزى أداء «نمشي» القوي إلى نموها وانتشارها الكبير والمستمر في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر. ونظراً إلى ضمها لأكثر من 240 علامة تجاريّة جديدة في مطلع هذا العام، والطلب المتزايد خلال فترة رمضان والأعياد، تمكّنت «نمشي» من تسجيل إيرادات كبيرة خلال النصف الأول من عام 2021.

وشهدت «إعمار مولز» خلال الربع الثاني من عام 2021 تعافياً ملحوظاً من آثار جائحة «كوفيد-19» وانعكاساتها على سوق التجزئة العالمي، إضافة إلى تحقيقها لأرباح استثنائية فاقت التوقعات، نظراً إلى تواصل تعافيها عبر مختلف أصولها وقطاعات أعمالها.

وقال متحدّث رسمي باسم شركة «إعمار»: «نواصل تركيز جهودنا على تنويع وتعزيز عروض التجزئة في مراكز التسوّق لدينا، ودفع عجلة نمو وتطوّر مشروعاتنا، بما يضمن أرباحنا المالية. ومع تجدّد وتزايد توقعات العملاء، ونمو الأسواق المستهدفة الجديدة، يتحتّم على (إعمار مولز) إعادة تصور وصياغة قطاع التجزئة، وتقديم تجارب تسوّق مبتكرة وغير مسبوقة. دبي هي إحدى أسرع المدن نمواً ومواكبةً للتغيير في العالم، ونحن بدورنا نعمل على مجاراة سرعة نمو متطلبات الجيل المقبل من العملاء».

• إيرادات الشركة بلغت 2.048 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2021 بنمو 23%.

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