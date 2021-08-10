وزير «إكسبو اليابان»: سنبذل ما بوسعنا للوصول إلى ما حققتموه في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد وزير «إكسبو 2025 أوساكا» الياباني، شوجي إينو، خلال لقاء مع قناة أبوظبي في موقع «إكسبو 2020 دبي»، أن «(إكسبو 2020)، هو الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنه على يقين بأن (إكسبو 2020) سيوصل رسائلكم إلى العالم أجمع»، مشيراً إلى أن هذا الموقع ضخم من حيث المساحة، في حين أن موقع «إكسبو أوساكا» ليس بهذه الضخامة، بل تقارب مساحته ثلث مساحة «إكسبو 2020 دبي».

وقال: «سنبذل كل ما بوسعنا لنتمكن من تحقيق ما حققتموه، والتعاون بين بلدينا كفيل بضمان نجاح كلا المعرضين».

في المقابل، نوه شوجي إينو، بأنه أجرى محادثات مع وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم الهاشمي. وقال: «كان اللقاء مثمراً للغاية وتبادلنا الآراء، نحن نعمل على تنظيم (إكسبو أوساكا) في عام 2025، ونحن في طور توجيه الدعوة للمشاركين الدوليين، كما نعمل في الوقت عينه على دعوة المشاركين المحليين في اليابان وتحفيزهم للمشاركة في (إكسبو). لذا نحن في خضم التحضير والإعداد لانطلاق (إكسبو 2025). لايزال أمامنا ثلاث سنوات ونصف السنة، لذا سنعمل بشكل دؤوب لتحضير أنفسنا. وسأزور (إكسبو 2020 دبي) وأقوم بجولة في الموقع».

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