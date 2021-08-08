14.17 مليون ليلة فندقية محجوزة في دبي خلال النصف الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن إجمالي عدد الليالي الفندقية المحجوزة وصل إلى 14.17 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 9.81 ملايين ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 44.5%.

ووفقاً للبيانات، شهدت السوق الفندقية نمواً ملحوظاً خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، بناء على مختلف المؤشرات، في إطار التعافي من الآثار الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، حيث أوضحت البيانات ارتفاع فترة إقامة النزلاء إلى 4.8 ليال فندقية، فيما بلغ العائد للغرفة الفندقية 237 درهماً خلال النصف الأول من 2021، مقابل 211 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 12.3%، ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 382 درهماً.

ووصل معدل الإشغال العام في فنادق دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو 2021، إلى 62% مقابل 54% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو وصل إلى نحو 15%.

الغرف الفندقية

ووفقاً للبيانات التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية يونيو 2021، نحو 128 ألفاً و777 غرفة فندقية، ضمن 718 منشأة فندقية. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة، من فئة خمس نجوم، على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و365 غرفة فندقية، ضمن 133 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 36 ألفاً و553 غرف فندقية، ضمن 166 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18%، بسعة بلغت 23 ألفاً و650 غرفة فندقية، ضمن 231 منشأة فندقية، فيما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 188 منشأة، تضم 24 ألفاً و209 شقق، مع استحواذ الشقق على 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

سائح دولي

وأظهرت بيانات الدائرة، أن الإمارة استقبلت أكثر من 2.5 مليون سائح دولي، خلال النصف الأول من عام 2021، وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال هذه الفترة، مسجلة أكثر من 409 آلاف زائر، تلتها روسيا بنحو 210 آلاف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من السعودية نحو 131 ألف زائر، لتأتي بعدها الولايات المتحدة بنحو 100 ألف زائر.

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