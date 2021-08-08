مؤشر الأعمال.. ترخيص فوري لـ 4780 منشأة أعمال في دبي خلال النصف الأول

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 4780 رخصة بشكل فوري، خلال النصف الأول من عام 2021، توزعت بحسب فئة الرخصة بين (مهنية) بنسبة 61%، و(تجارية) بنسبة 39%.

وتوفر خدمة «الرخصة الفورية» التي تستغرق عملية إصدارها خمس دقائق فقط على منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

توزيع الرخص

وسلط تقرير للقطاع الضوء على توزيع الرخص الفورية الصادرة خلال النصف الأول من عام 2021، وفقاً للمناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 3152 رخصة، ثم منطقة ديرة التي استحوذت على 1628 رخصة.

وبحسب الشكل القانوني، توزعت الرخص الفورية الصادرة، خلال النصف الأول من 2021، بين رخص «أعمال مدنية» بنسبة 37%، تبعتها «الشركات ذات مسؤولية محدودة» بنسبة 30%، ثم «المؤسسات الفردية» بنسبة 25%، وأخيراً «الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد» بنسبة 8%.

الرخصة الفورية

وتسهم مبادرة «الرخصة الفورية» في خفض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، كما تضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية. وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية «غرفة دبي»، من خلال الإجراء نفسه وبشكل فوري. كما تمكن الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، إضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، إذ يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

تسجيل المواطنين

وتم إضافة خاصية تسجيل موظفين «المواطنين» في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتشجيع القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين، وإعداد كفاءات وطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

وتتم خطوات تسجيل «المواطنين» من خلال: الضغط على «أريد تسجيل العمال المحليين بالرخصة» عند استكمال معاملة الرخصة الفورية في الخدمات الإلكترونية، وكتابة رقم هوية الشخص، والضغط على «الحصول على تفاصيل»، التأكد من بيانات الشخص ورقم الهاتف المحمول والضغط على: «إرسال طلب الموافقة».

وبعد الموافقة بالرسالة النصية من قبل الشخص، يتم الضغط على «حدّث الموافقات»، ويمكن إعادة إرسال الرسالة النصية أو حذف الموافقة من الشاشة نفسها، ثم الضغط على «إضافة شخص» لإضافة بيانات الموظف، وأخيراً إدخال جميع البيانات بشكل صحيح والضغط على «حفظ» لطباعة إذن الدفع.

• الرخصة الفورية توفر خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني والحصول على عضوية «غرفة دبي».

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