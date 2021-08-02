مشروع تحت الإنجاز.. «بيتش فيستا».. برجان توأم ضمن مشروع «إعمار بيتش فرونت»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع شركة إعمار العقارية «بيتش فرونت»، الذي يضم أكثر من 20 برجاً سكنياً، إضافة إلى فندق فاخر، واحداً من أهم المشروعات تحت الإنجاز.

يقع المشروع في منطقة مرسى دبي «دبي مارينا»، ضمن مشروع ضخم تطوره شركة «مراس» في المنطقة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ يتموضع على واجهة بحرية بين منطقتي «جميرا بيتش ريزيدنس» و«نخلة جميرا».

يشتمل «بيتش فرونت» بدوره، على مشروع «بيتش فيستا» السكني المؤلف من برجين توأم، بنسبة إنجاز تبلغ 87.98%، بحسب بيانات تطبيق «ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويضم المشروع شققاً فاخرة من غرفة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم، بإطلالات على الخليج العربي وأفق المدينة.

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