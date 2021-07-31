«أودي» تسجل مبيعات قياسية في النصف الأول

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «أودي» الألمانية لإنتاج السيارات الفارهة، أمس، تحقيق مبيعات قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، لكنها حذّرت من مواجهة أزمات خلال النصف الثاني، بسبب نقص واردات أشباه الموصلات، والزيادة في تكاليف المواد الخام.

وقالت «أودي»، التابعة لعملاقة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاجن»، إنها قامت بتسليم 982 ألف سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من 2021، بقيمة 29.2 مليار دولار، وبزيادة 43% على أساس سنوي. ووصل حجم الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 3.87 مليارات يورو.

وأوضح المدير المالي لـ«أودي»، يورجن ريترسبرجر، في مقر الشركة الرئيس بمدينة «إنجولشتات»، إنه يظل متفائلاً بشأن النصف الثاني من العام، رغم أنه لا يتوقع تحقيق نتائج جيدة. ووصل هامش الربح للمبيعات إلى 10.7% خلال الأشهر الستة، في أعلى نسبة للنطاق المستهدف. وأرجعت الشركة ذلك إلى الأرقام القوية للمبيعات، والقدرة على ضمان أسعار جيدة ونتائج طيبة، من خلال ضمان إمدادات المواد الخام. وتوقع ريترسبرجر تحقيق هامش ربح للمبيعات بواقع 7% إلى 9% لعام 2021 بأكمله. وتوقع المدير المالي لـ«أودي»، توقف عمليات الإنتاج خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين، في ظل تراجع مخزون الشركة من أشباه الموصلات. وقال: «لن نرى الآثار الإيجابية لضمان إمدادات المواد الخام خلال النصف الثاني»، ووصف الموقف بأنه «عصيب».

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