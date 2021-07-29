«فلاي دبي» تطلق عروضاً على أسعار تذاكر الطيران

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أطلقت شركة «فلاي دبي» عروضاً إلى محطات دولية مختارة ضمن شبكتها، بأسعار مخفضة تبدأ من 1021 درهماً لتذاكر الطيران للذهاب والعودة، فضلاً عن باقات عطلات سياحية إلى وجهات في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا، وشبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب الناقلة، تتوافر أسعار التذاكر على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية إلى أكثر من 12 وجهة ضمن شبكتها، مشيرة إلى أن العروض تتركز في الوجهات التي على بُعد بضع ساعات فقط من دبي.

وتبدأ أسعار الرحلات للدرجة السياحية إلى يريفان من 1021 درهماً و1050 درهماً إلى شرم الشيخ، و1305 دراهم إلى باكو، ونحو 1400 درهم إلى بلغراد، و1700 درهم إلى زنجبار، و1935 درهماً إلى نابولي، و2265 درهماً إلى مدينة تيفات في مونتينيغرو.

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