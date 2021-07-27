«طيران الإمارات» توفر عروضاً وبرامج للسفر صيفاً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات عن توفيرها فرصاً للسفر إلى وجهات من دون حجر صحي، للمتعاملين الذين تأخروا في التخطيط للإجازات الصيفية، أو الذين لايزالون يفكرون في المكان الذي يقضون فيه عطلتهم.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأنها تتيح للمتعاملين معها إمكانية حجز إجازاتهم الصيفية بأسعار مناسبة إلى 40 وجهة حتى 31 يوليو 2021 للسفر حتى 15 يونيو 2022.

ولفتت إلى أنه يمكن لمسافري الدرجتين «السياحية» و«رجال الأعمال»، الاستمتاع بزيارة الأماكن الأكثر شعبية لقضاء العطلات، مثل إسطنبول التركية بسعر يبلغ 1695 درهماً في الدرجة السياحية، و10 آلاف و985 درهماً في درجة رجال الأعمال، وفيينا النمساوية ابتداءً من 2185 درهماً في الدرجة السياحية و10 آلاف و895 درهماً في درجة رجال الأعمال، وبوكيت التايلندية ابتداءً من 1995 درهماً في الدرجة السياحية و6995 درهماً في درجة رجال الأعمال، والدار البيضاء المغربية ابتداءً من 1955 درهماً في الدرجة السياحية ونحو 10 آلاف درهم في درجة رجال الأعمال، ولوس أنجلوس الأميركية من 3335 درهماً في الدرجة السياحية و19 ألفاً و555 درهماً في درجة رجال الأعمال، إضافة إلى 40 وجهة شعبية عبر شبكة «طيران الإمارات» لا تشترط الحجر الصحي عند الوصول.

وكشفت «طيران الإمارات» أنها توفر للمتعاملين الراغبين في السفر إلى ميامي، أحدث وجهة لها، إمكانية الاستفادة من الأسعار الخاصة بمناسبة افتتاح الخط الجديد، ابتداءً من 3695 درهماً في الدرجة السياحية و18 ألفاً و555 درهماً في درجة رجال الأعمال، و42 ألفاً و575 درهماً في «الأولى»، كما يمكن للمتعاملين أيضاً تبسيط خطط سفرهم وحجز برامج صيفية من دون حجر صحي مع «الإمارات للعطلات»، ذراع تنظيم البرامج السياحية التابعة لـ«طيران الإمارات».

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تواصل بذل جهودها للتخلص من ضغوط السفر، إذ قادت الصناعة في حماية صحة المتعاملين معها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر، مشيرة إلى أنها تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة، كما أدخلت أخيراً تقنية من دون تلامس لتسهيل مرور المتعاملين عبر مطار دبي الدولي، وعززت قدراتها أيضاً في التحقق الرقمي لتزويد المتعاملين معها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA الصيف الجاري.

• 1995 درهماً سعر تذكرة الدرجة السياحية إلى بوكيت التايلندية.

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