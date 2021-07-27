مشروع تحت الإنجاز.. «عزيزي ريفييرا».. 16 ألف وحدة سكنية مع بحيرة بطول 2.7 كيلومتر

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يشتمل مشروع «عزيزي ريفييرا»، بموقعه بالحي الأول في «مدينة الشيخ محمد بن راشد»، ضمن مشروع «ميدان»، على 71 بناية سكنية متوسطة الارتفاع تضم 16 ألف وحدة سكنية.

ويطل المشروع على «بوليفارد» واسع لمحال التجزئة، إضافة إلى ممشى على القناة، ومطاعم، كما يعد أحد أكثر مشروعات «عزيزي» جاذبية، إذ صُمم لإدخال نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي.

وكانت «عزيزي» للتطوير العقاري أعلنت عن استثمارها ما يزيد على 100 مليون درهم في أعمال إنشاء الحدائق وتنسيقها، إضافة إلى عمليات تطوير إضافية لمرحلتي ريفييرا (1) و(2).

كما أعلنت الشركة عن إضافة بحيرة كريستالية عملاقة تشبه حوض سباحة بطول يجاوز 2.7 كيلومتر، وتغطي مساحة تزيد على 130 ألف قدم مربعة، ستمتد عبر المشروع، وتتم تعبئتها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه النقية.

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