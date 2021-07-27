قصة برج.. «ويست بيري سكوير».. برجان توأم في «الخليج التجاري»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتكون مشروع «ويست بيري سكوير» من برجين توأم تم تطويرهما من قبل «شركة مسماك العقارية» في أبوظبي.

تم إنشاء البرجيين تحت اسم برج «ويست بيري 1»، وهو البرج التجاري، و«ويست بيري 2» السكني، ويقعان في منطقة الخليج التجاري.

يتكون البرج التجاري من 39 طابقاً فوق مستوى الأرض، وستة طوابق سفلية، ومنصة مؤلفة من ثلاثة طوابق، فيما يضم الطابق الأرضي من البرج محال تجارية، أما بقية الطوابق فتتوزع فيها مكاتب مفروشة وشبه مفروشة.

أما البرج السكني فيضم وحدات سكنية متنوعة تتألف من شقق استوديو، وأخرى مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف وصالة.

يتميز برجا المشروع بإطلالتهما على خور دبي وبرج خليفة، ويقعان في شارع «مراسي درايف»، وبالقرب من شارعي «الشيخ زايد» و«الخيل».

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