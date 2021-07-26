أفضل 10 مناطق طلباً لشراء عقارات تجارية في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أظهر تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، أن أفضل 10 مناطق لشراء عقارات تجارية (مكاتب، محال تجارية ومستودعات) في دبي هي على التوالي: «الخليج التجاري»، أبراج بحيرات جميرا، المدينة العالمية، «جبل علي»، «وسط مدينة دبي»، «دبي مارينا»، مدينة «ميدان»، واحة دبي للسيليكون، مجمع دبي للاستثمار، القوز.

«الخليج التجاري»

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على بياناته الخاصة بالعقارات التجارية، فقد جاءت منطقة «الخليج التجاري» ضمن الأكثر بحثاً عن مكاتب ومحال تجارية، إذ تعد «الخليج التجاري» وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن مكاتب أو محال تجارية، كونها تحتضن مجموعة من المباني التجارية الفاخرة.

ويبلغ متوسط سعر شراء مكتب في «الخليج التجاري» 900 درهم للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط شراء محل تجاري 1539 درهماً للقدم المربعة.

«بحيرات جميرا»

بدورها، حلت منطقة أبراج بحيرات جميرا في المرتبة الثانية، ليسجل متوسط سعر شراء مكتب فيها 767 درهماً للقدم المربعة، مقابل 1369 درهماً للقدم المربعة، متوسط سعر شراء محل تجاري.

وتعتبر أبراج بحيرات جميرا من أفضل مناطق شراء العقارات التجارية في دبي، إذ تشمل المنطقة محال ومكاتب للبيع بمساحاتٍ كبيرة. وتم تجهيز الأبراج السكنية والتجارية فيها بأفضل المرافق ووسائل الراحة، فضلاً عن اتصالها بشبكة جيدة من المواصلات العامة.

المدينة العالمية

وحلت «المدينة العالمية» في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأكثر بحثاً عن مكاتب ومحال تجارية، لاسيما في قطاع المحال التجارية. ويبلغ متوسط سعر شراء محل تجاري فيها نحو 585 درهماً للقدم المربعة.

وتشهد المدينة العالمية إقبالاً واسعاً وملحوظاً من قِبَل المستثمرين، وتضم مجموعة من المباني الموزّعة ضمن 10 أحياء مختلفة هي: الإماراتي، الفارسي، اليوناني، الإسباني، المغربي، الفرنسي، الإيطالي، الروسي، الصيني، البريطاني.

جبل علي

أما منطقة جبل علي فحلت في المرتبة الرابعة ضمن الأكثر بحثاً على الموقع. وتعتبر منطقة جبل علي من أفضل مناطق شراء العقارات التجارية في دبي، إذ توجد منطقة جبل علي الحرة، كما تحتضن ميناء جبل علي، أهم موانئ المنطقة وأكثرها تطوراً. وتعتبر المنطقة خياراً مهماً للمستثمرين لشراء المستودعات التجارية في دبي، حيث تتوافر مستودعات للبيع بمتوسط سعر يبلغ 165 درهماً للقدم المربعة، كما تتوافر مكاتب بمتوسط سعر بيع يبلغ 617 درهماً للقدم المربعة.

وسط مدينة دبي

وجاءت منطقة «وسط مدينة دبي» في المرتبة الخامسة ضمن قائمة الأكثر بحثاً، فيما يبلغ متوسط سعر بيع مكتب فيها نحو 2908 دراهم للقدم المربعة، ومتوسط سعر بيع محل تجاري 2119 درهماً للقدم المربعة.

كما أن هناك مناطق أخرى دخلت ضمن قائمة الأكثر بحثاً لشراء العقارات التجارية، هي «دبي مارينا» التي يبلغ متوسط سعر بيع مكتب فيها نحو 1624 درهماً للقدم المربعة، ومتوسط سعر بيع محل تجاري 1569 درهماً للقدم المربعة.

أما منطقة مدينة «ميدان»، فيبلغ متوسط سعر بيع محل تجاري فيها نحو 2174 درهماً للقدم المربعة، فيما يبغ متوسط سعر بيع مكتب في «واحة دبي للسيليكون» 404 دراهم للقدم المربعة.

من جهته، يضم مجمع دبي للاستثمار مجموعة من الخيارات، إذ يمكن شراء مكتب بمتوسط سعر يبلغ 393 درهماً للقدم المربعة، ومحل تجاري بمتوسط 1208 دراهم للقدم المربعة، ومستودع بمتوسط يبلغ 246 درهماً للقدم المربعة.

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