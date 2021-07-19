اقتصادية دبي تراقب توافر وعدم ارتفاع أسعار المواشي والصالونات خلال «العيد»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بالرقابة على الأسواق خلال فترة عيد الأضحى، للتأكد من توافر المواشي بأسعار جيدة، وعدم ارتفاع أسعار الصالونات، حيث ينشط الطلب في هذه الفترة على هذه الخدمات والمنتجات من قبل المستهلكين.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، أحمد الزعابي: «تتميز أسواق الإمارة بتنوع الخيارات للمستهلكين الذين بإمكانهم الحصول على منتجات أو خدمات بأسعار تناسب ميزانيتهم الشخصية، ولن تتهاون اقتصادية دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم أوضاع المخالفين بإرجاع الأسعار، وتغريم المنشآت التجارية التي تستغل هذه المواسم دون أي مبررات منطقية لرفع السعر».

وأضاف الزعابي: «يتوجب على المستهلكين اتباع أنماط الاستهلاك السليم في فترة الأعياد لتجنب الخروج من الميزانية الشخصية المخطط لها مسبقاً، وفي حال وجود أي ملاحظة مرتبطة بارتفاع الأسعار، يمكن للمستهلكين تقديم شكوى عبر تطبيق مستهلك دبي أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو الاتصال على 600545555». يشار إلى أن اقتصادية دبي أكدت، أخيراً، أن التسوق في الإمارة، يقدم العديد من الفرص لإظهار ابتكارات منافذ البيع بالتجزئة، حيث يتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من التركيبة السكانية وشركات الأعمال. وتركز اقتصادية دبي على جعل التسوق في المدينة تجربة ممتعة، بما في ذلك زيادة التسوق عبر الإنترنت في أعقاب «كوفيد-19».

أحمد الزعابي:

• «يتوجب على المستهلكين اتباع أنماط الاستهلاك السليم في الأعياد لتجنب الخروج من الميزانية المخطط لها مسبقاً».

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