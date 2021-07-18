«تعاونية الاتحاد» تفتتح مركز البرشاء جنوب بكلفة 60 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت تعاونية الاتحاد مركزاً جديداً يضم هايبرماركت و25 محلاً تجارياً في منطقة البرشاء جنوب، بكلفة بلغت 60 مليون درهم، وبمساحة بناء تبلغ 232 ألف قدم مربعة، ويأتي ذلك في إطار خططها واستراتيجياتها للانتشار والتوسع، إذ بلغ عدد فروع التعاونية التي تتبع لها، مع افتتاح المركز الجديد، 22 فرعاً.

وافتتح المركز الجديد رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمة الشامسي، والرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، بحضور مديري القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين في تعاونية الاتحاد، بجانب عدد من المسؤولين والموردين، إضافة إلى المتسوقين والمستهلكين من جميع فئات المجتمع.

وأكد ماجد حمد رحمة الشامسي أن افتتاح المركز الجديد جاء مواكبة للتطور الذي يشهده قطاع التجزئة بالدولة، وفي ظل التعافي السريع للاقتصاد المحلي من تداعيات جائحة «كورونا»، الذي يتطلب تلبية رغبات ومتطلبات المستهلكين من جميع الفئات.

بدوره، قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إنه مع افتتاح مركز البرشاء جنوب الجديد، يرتفع عدد فروع التعاونية إلى 22 فرعاً منتشرة في أنحاء إمارة دبي، مشيراً إلى أن المركز الجديد روعي خلال إنشائه تطبيق أفضل المعايير الهندسية والتصاميم المعمارية العالمية، التي تتيح للمستهلكين تجربة تسوق مريحة وسلسة وفريدة من نوعها.

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