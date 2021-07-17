«نتفليكس» تعيّن مديراً لألعاب الفيديو بهدف التنويع وزيادة العائدات

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

استحدثت «نتفليكس» منصب مدير مسؤول عن ألعاب الفيديو، وعيّنت فيه موظفاً سابقاً في «فيس بوك»، في خطوة تعكس توجّه منصة البث التدفقي الأميركية إلى التنويع والإفادة من النمو السريع لصناعة ألعاب الفيديو وجني جزء من عائداتها.

وأكدت المجموعة أن مايك فيردو، سيتولى المنصب الجديد وهو نائب الرئيس المسؤول عن تطوير ألعاب الفيديو. ويُعتبر الرجل الخمسيني خبيراً في هذه الصناعة، إذ عمل في مؤسسات عدة، أبرزها «أتاري»، و«إلكترونيك آرتس»، و«زينغا».

وكان فيردو، قبل انضمامه إلى «نتفليكس»، يشغل منذ عام 2019، منصب نائب رئيس «فيس بوك» المسؤول عن تطوير ألعاب الفيديو لنظارات «أوكولوس» التي تتيح للمستخدمين مشاهدة المحتوى بتقنية الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز.

ويبدو أن «نتفليكس» تعتزم إطلاق ألعاب فيديو، لكن التفاصيل لم تتضح بعد.

وأفاد موقع «ذي إنفورميشن»، في نهاية مايو، بأن المنصة كانت تدرس إطلاق خدمة منفصلة عن عروضها الحالية في مجال الفيديو.

لكنّ خبراً نشرته وكالة «بلومبيرغ»، الأربعاء، أوضح أن «نتفليكس» تفضل اعتماد توفير ألعاب الفيديو عبر الإنترنت من خلال خدمتها الحالية، بحيث يمكن ولوج المشتركين الحاليين في المنصة إلى الألعاب من دون أية كلفة إضافية. وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة التي تتخذ من لوس غاتوس (ولاية كاليفورنيا) مقراً، سبق أن نشرت عبر الإنترنت، إعلانات عن حاجتها إلى مصممي ألعاب فيديو، ما يحمل على الاعتقاد أن «نتفليكس» سُتصدر ألعابها الخاصة. وتسعى «نتفليكس» إلى دخول سوق سريعة النمو، يبلغ حجم المبيعات فيها أكثر من 300 مليار دولار في كل أنحاء العالم، وفقاً لدراسة نشرتها في أواخر أبريل شركة «أكسنتشر» للاستشارات. وأعلنت «نتفليكس» عن تعيين نجيري إيتن، المعروفة في مجال الإنتاج الصوتي، رئيساً لقسم المدوّنات الصوتية (بودكاست) فيها، وهو مؤشر آخر إلى رغبة المنصة في توسيع أنشطتها. وكانت إيتون مسؤولة عن المحتوى في «أبل بودكاستس».

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