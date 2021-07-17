%5 النمو المتوقّع لسوق المنتجات الغذائية النباتية بالمنطقة خلال السنوات الـ5 المقبلة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد «بنك سويسكوت» المحدود، المزوّد العالمي للخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت، أن ظهور النزعة النباتية أدّى إلى انتشار بدائل خالية من المكوّنات الحيوانية لمختلف أنواع المنتجات، والتي أصبحت الآن صناعة بمليارات الدولارات.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ«سويسكوت بنك» في دبي، شادي كرباج: «تنقسم سوق المنتجات الغذائية النباتية إلى بدائل البيض والألبان وبدائل اللحوم والمخبوزات النباتية الصرف والوجبات الخفيفة النباتية، في حين أن سوق الشرق الأوسط لاتزال متأخرة عن غيرها من الأسواق، إلا أنّها تواكب هذا الاتّجاه بشكل تدريجي، مع نموّ يُرجّح أن يرتفع بنسبة 4٪ إلى 5٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي عام 2019، استحوذت سوق الخضراوات في الشرق الأوسط على 176 مليون دولار من أصل ما يناهز 16 مليار دولار على مستوى العالم».

وأضاف كرباج: «على المستثمرين النظر في خوض هذه السوق كجزء من استراتيجياتهم الاستثمارية المتنوّعة والمستدامة، مع محفظة واسعة تشمل منتجات ومخزونات متنوعة من مختلف شركات بدائل اللحوم ومصنّعي بدائل الألبان ومنتجي الوجبات الخفيفة النباتية».

ووفقاً لأبحاث السوق، بلغت قيمة السوق العالمية للأغذية النباتية 15.4 مليار دولار أميركي عام 2020، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 9.6٪ من عام 2019 إلى عام 2025. وتضم أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، أكبر نسبة من السكان النباتيين، ووفقاً لجمعية النباتيين، قفز الطلب على الأغذية الخالية من اللحوم بين عامي 2012 و2017 بنسبة 987٪ مع زيادة الوعي العالمي بقضايا الحيوان والبيئة. وبالتالي، لايزال الاتجاه تصاعدياً، ومن المرجح أن تستمرّ الابتكارات الجديدة لإنتاج بدائل نباتية للحوم.

وأشار إلى أنه «بشكل عام، قد يأخذ المستثمرون بالاعتبار خيارين، الخيار السهل يشمل شراء الأسهم والأسهم المدرجة في بورصات الصين وأوروبا وأميركا، ومن الأمثلة الجيّدة على ذلك شركة (بدائل اللحم) Beyond Meat، المدرجة في البورصة تحت الرمز (BYND)، والتي تبلغ قيمتها السوقية 8.4 مليارات دولار، بعد أن قفزت قيمة أسهمها بنسبة 35% في سنة واحدة. ويمكننا أيضاً أن نذكر شركة أخرى هي شركة المنتجات الغذائية النباتية (نوماد) Nomad Foods Ltd التي تتّخذ من المملكة المتّحدة مقرّاً لها مع إيرادات بلغت ثلاثة مليارات دولار عام 2020. وارتفعت قيمة أسهم (نوماد)، والتي تُعدّ من الأسهم الأفضل أداءً، بنسبة 41.5% في سنة واحدة. أمّا الخيار الثاني فيتمثّل بالاستثمار في الشركات الناشئة ذات الإمكانات كمستثمر مموّل، حيث تكون المخاطر أكبر من أجل الحصول على فرص تعرض مكافآت أكبر».

وتابع: «يمكن للمستثمرين التركيز على قنوات توزيع المنتجات الغذائية النباتية الصرف التي تشمل المتاجر المتخصصة والمتاجر عبر الإنترنت».

وقال كرباج: «(بنك سويسكوت) يمتلك استثماراً يعتمد على شهادة استثمار تمنح الفرصة للوصول الى الشركات التي تحصل على 90% على الأقل من إيراداتها من صناعة النظام الغذائي النباتي، وقد حققت هذه الشهادة نموّاً بنسبة 16.5% منذ إنشائها في سبتمبر 2019. وفي الوقت نفسه، يقدّم البنك لعملائه القدرة على الاختيار من ملايين الأدوات الاستثمارية حول العالم، والتي لا تقتصر فقط على صناديق الاستثمار المتداولة أو الأسهم».

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