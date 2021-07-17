الذهب يتجه عالمياً لرابع مكسب أسبوعي

المصدر: لندن ■ رويترز

تراجعت أسعار الذهب أمس، لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي التمسك بسياسة المجلس النقدية التيسيرية للتعافي الاقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1823.66 دولاراً للأوقية، بعد أن وصل إلى 1833.65 دولاراً، الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وارتفع المعدن 0.8% الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1825.4 دولاراً.

وقال رئيس الأبحاث في «نيرمال بانج كوموديتيز» بمومباي، كونال شاه: «كان هناك انخفاض مستمر في عوائد السندات، على الرغم من ارتفاع التضخم. إنه مؤشر إلى أن الاقتصاد العالمي ربما يكون شهد الأفضل وسيتباطأ في المستقبل، ولهذا السبب يبدو الذهب جذاباً لنا».

وأضاف: «لا أتوقع أن ينخفض ​​الذهب إلى ما دون 1800 دولار على المدى القريب، ولديه القدرة مرة أخرى على ملامسة 1900 دولار».

ومما رفع كلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، توجه الدولار لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ شهر تقريباً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2735.66 دولاراً للأوقية، لكنه يتجه إلى أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع.

وهبط البلاتين 0.6% إلى 1131.5 دولاراً للأوقية، لكنه ارتفع 2.6% خلال الأسبوع. وتراجعت الفضة 0.6% إلى 26.18 دولاراً للأوقية.

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