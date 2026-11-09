الذهب يواصل الصعود محققاً مكاسب تتخطى 1%

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم، مواصلة مكاسبها بعد أن سجلت ارتفاعاً بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4129.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:20 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6% إلى 4139 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 53.31 دولار للأوقية، والبلاتين 1.6% إلى 1556.14 دولار، والبلاديوم 2.1% إلى 1044.28 دولار.