«كهرباء الشارقة» تناقش التعاون مع المؤسسات السنغافورية

المصدر: الشارقة ■ وام

بحث رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، سعيد السويدي، خلال لقائه أمس، القنصل العام لجمهورية سنغافورة، لو بيت تشين، سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات السنغافورية ذات الخبرة في مجال الطاقة والمياه والابتكار لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، مؤكداً حرص الهيئة على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات السنغافورية.

وأوضح السويدي، أن الهيئة تتطلع بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات وفق أفضل المواصفات وإعداد وتطوير استراتيجية مستقبلية لمشروعات الطاقة والمياه في إمارة الشارقة، لمواجهة الطلب المتنامي عليها بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة المحلية والعالمية والجامعات ومراكز الأبحاث.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل باستمرار على تقييم وتطوير الخطة الاستراتيجية في مجالات عملها كافة، سواء إنتاج وتوزيع الطاقة أو تحلية وتوزيع المياه ومعالجتها وفق أفضل المعايير، وتطبيق نظام مركز التحكم والرقابة على شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، لتقليل نسبة الفاقد والكشف عن التسربات. وأضاف أن الهيئة تحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من المنظومة المتطورة لإدارة الطاقة بسنغافورة التي تعتبر من الدول التي سجلت إنجازات عالمية في مجال إدارة الطاقة والمياه ومعالجتها، مشيراً إلى أن فرص التعاون بين الهيئة والمؤسسات المتخصصة بسنغافورة في عدد من المشاريع المستقبلية متعددة، خصوصاً في مجالات كفاءة إنتاج الطاقة وتقليل الفاقد من الشبكات وتدريب الكوادر الفنية، حتى تكون قادرة على مواكبة التطوير والتحول الذكي في تقديم الخدمات والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية.

من جانبه، استعرض لو بيت تشين، مراحل التطور التقني والفني الذي شهدته سنغافورة في مجال شبكات الكهرباء وإدارة الطاقة والمياه وكيفية تسويقها، ضمن بيئة استثمارية تكفل الاستدامة وتحافظ على البيئة.

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