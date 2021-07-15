«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 247 خيلاً من لييج إلى طوكيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات، بأنها تشغل ثماني رحلات عارضة «تشارتر» لنقل 247 خيلاً من لييج إلى طوكيو، مشيرة إلى أن أولى الرحلات التي تقل 36 خيلاً وصلت إلى مطار «طوكيو هانيدا» أخيرا، على أن تصل الرحلات الأخرى السبع تباعاً.

وذكرت الناقلة في بيان اليوم، أنها تستخدم في تلك الرحلات طائرات من طراز «بوينغ 777F» القادرة على نقل نحو 100 طن من البضائع على كل رحلة، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع شركة «بيدين بلادستوك» الدولية المتخصصة في نقل الخيول.

وأوضحت أن الخيول تسافر داخل منصات مصممة خصيصاً لها، حيث تستخدم 131 منصة لنقل 247 خيلاً، بمرافقة 59 مشرفاً في الرحلات الثماني لضمان رعاية الخيول وتغذيتها وسقيها جيداً خلال الرحلة من لييج إلى هانيدا، مع توقف قصير في دبي، إضافة إلى 20 طناً من الأطعمة والمشروبات و100 طن من المعدات الخاصة.

يشار إلى أن أسطول «طيران الإمارات»، يضم طائرات شحن حديثة ولديها فريق محترف لضمان تمتع الخيول بتجربة طيران مريحة وخالية من الإجهاد.

وتلتزم «الإمارات للشحن الجوي» باللوائح المعتمدة من السلطات الوطنية والدولية بشأن نقل الحيوانات الحية، بما في ذلك لوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي LAR بشأن نقل الحيوانات الحية.

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