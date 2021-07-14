%70 منافذ بيع تطرح تخفيضات «عيد الأضحى» بنسب تصل إلى

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

طرحت منافذ بيع وجمعيات تعاونية أخيراً، عروض تخفيضات مبكرة لموسم عيد الأضحى وبنسب تراوح بين 30 و70%.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة التجزئة، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن العروض التي تم توفير كميات كبيرة منها تشمل فئات موسعة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، إضافة للمنتجات التي تشهد طلباً متزايداً خلال موسم العيد كالحلوى والشوكولاتة، لافتين إلى أن إطلاق العروض خلال أوقات مبكرة، يأتي في إطار منع الازدحام بالمنافذ قبيل العيد وإتاحة أوقات متنوعة للمستهلكين لتسوق مستلزمات العيد.

بدورهم، أفاد مستهلكون بأن التنوع في السلع المشمولة في عروض العيد والطرح المبكر لها، أسهم في الحصول على سلع غذائية واستهلاكية بأسعار مخفضة.

وتفصيلاً، قال المستهلك، سامر عبدالله، إن «العروض المطروحة بالأسواق، شملت تنوعاً في السلع والعلامات التجارية، ما ينعكس بشكل إيجابي على شراء احتياجات الأسر».

وأضاف المستهلك، أحمد سعيد، أن «الطرح المبكر لعروض التخفيضات والتي جاءت بنسب كبيرة قبيل موسم عيد الأضحى يدعم الحصول على سلع مختلفة بأسعار منخفضة».

وأشار المستهلك، محمد عبدالعزيز، إلى أن «عروض التخفيضات لعيد الأضحى، أكثر توسعاً من مثيلاتها بالعام الماضي، إذ اشتملت على تنزيلات أكثر على منتجات اللحوم والدواجن، إضافة إلى أنها تضمنت سلعاً استهلاكية وأخرى للعناية الشخصية».

بدوره، قال مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية طرحت عروض تخفيضات مبكرة، استعداداً لموسم عيد الأضحى وبتخفيضات تصل إلى 70%»، لافتاً إلى أن «العروض شملت منتجات للألبان واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وعصائر ومنتجات للحلوى والشوكولاتة».

وأضاف أن «العروض التي بدأت من يوم أمس وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري، تم طرحها بشكل مبكر لإتاحة الفرصة للمستهلكين لتسوق احتياجاتهم، ولتجنب الازدحام بالمنافذ قبيل العيد».

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إنه «تم طرح عروض تخفيضات في إطار الاستعدادات لموسم عيد الأضحى، بتنزيلات تراوح بين 25 و50% على سلع غذائية واستهلاكية أساسية»، لافتاً إلى أن «عروض التخفيضات الموسعة تم طرحها بشكل مبكر لإتاحة المجال بشكل أكبر للمستهلكين للتسوق على فترات مختلفة وعدم التكدس والازدحام بالمنافذ قبيل العيد».

وبين أنه «تم توفير مخزون كافٍ من سلع التخفيضات لمواكبة احتياجات المستهلكين خلال تلك الفترة والتي تشهد في المعتاد نمواً في الطلب الاستهلاكي».

بدوره، قال المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة، إن «التعاونية ستتحول من عروض الصيف لحملات تخفيضات اعتباراً من اليوم الخميس وذلك بتنزيلات تراوح نسبها بين 30 و70%».

وأشار إلى أن «العروض تشمل تخفيضات على سلع غذائية كزيوت الطعام واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والعصائر، إضافة إلى المنتجات التي يزداد الطلب عليها قبيل وخلال أيام العيد».

من جانبه، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «التعاونية تطرح عروض تخفيضات بمناسبة موسم العيد، بنسبة تصل إلى 65% على أكثر من 1500 سلعة غذائية من أبرزها الخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى».

وأشار إلى أن «التعاونية أعلنت عن تخصيصها ما يقارب خمسة ملايين درهم لعروض عيد الأضحى المبارك، إذ تبدأ حملة التخفيضات اليوم وستستمر حتى 28 الجاري».

عروض موسعة

اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، ومدير شركة «البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، أن «طرح عروض موسعة خلال موسم عيد الأضحى يرجع إلى ارتفاع حدة التنافسية في ما بين منافذ تجارة التجزئة»، لافتاً إلى أن «زيادة التنافسية في القطاع تعد من أبرز المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا، وهو ما أدى لتنوع وزيادة العروض المطروحة بنسب تفوق مثيلاتها خلال أعوام ما قبل الجائحة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news