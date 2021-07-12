7.51 مليارات درهم تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية، 7.51 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في ظل محافظة الإمارة على نشاطها التجاري بشكل عام منذ بداية 2021، وذلك فقا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

ووصل عدد المعاملات الجمركية ضمن تجارة أبوظبي من المواد الغذائية إلى 72 ألفا و918 معاملة خلال الأشهر الخمسة الأولى، بزيادة 61% مقارنة مع 62 ألفا و906 معاملات خلال الفترة نفسها من العام 2020.

وتوزعت المعاملات إلى 66 ألفا و389 معاملة برا، و4290 جوا، و2239 بحرا.

كما توزعت تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية إلى الواردات بقيمة تتجاوز 3.14 مليارات درهم، والصادرات بقيمة 2.88 مليار درهم، بنمو 11%، مقارنة مع 2.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وإعادة التصدير بقيمة 1.5 مليار درهم، بنمو 5% مقارنة مع 1.42 مليار درهم.

وحافظت السعودية على مكانتها باعتلاء مقدمة شركاء أبوظبي التجاريين خلال الأشهر الخمسة الأولى في تجارة المواد الغذائية بحصة قيمتها 3.37 مليارات درهم بنمو 3%، مقارنة مع 3.29 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وجاءت دولة الكويت في المركز الثاني بقيمة 804.6 ملايين درهم بنمو 20% مقارنة مع 671.16 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها اليمن بنحو 626.14 مليون درهم، والبحرين بـ348.62 مليون درهم، والأردن بنحو 314.6 مليون درهم، وعمان بـ274.16 مليون درهم، وإسبانيا بـ184.42 مليون درهم.

وحلت الألبان ومنتجاتها والمنتجات الحيوانية في المركز الأول ضمن تجارة أبوظبي من المواد الغذائية، حيث بلغت قيمتها أكثر من 1.868 مليار درهم، ثم الفواكه والحمضيات بقيمة 938.54 مليون درهم، تلتها محضرات من الحبوب والدقيق والحليب بقيمة تزيد على 842 مليون درهم، ومن ثم محضرات غذائية منوعة بقيمة 559.67 مليون درهم، وذلك ضمن 22 قطاعا من أصناف المواد الغذائية.



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