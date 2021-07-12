«الإمارات الإسلامي» يُطلق حملة لدعم الشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن إطلاق حملة أسعار تفضيلية لدعم المتعاملين الحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستحصل الشركات التي تأثرت بارتفاع تكاليف الشحن على حسم بنسبة تصل إلى 10% على رسوم المعاملات التجارية.

وأدت التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» إلى تضرر عمليات الشحن التجارية وارتفاع تكاليف شحن البضائع بشكل خاص ضمن الطرق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب، وذلك لأسباب عديدة أبرزها اضطراب أعمال الموانئ. وتأتي حملة «الإمارات الإسلامي» لتخفف من الأعباء الملقاة على كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولتعزز تعافي أعمالها.

وانطلاقاً من التزامه المتواصل تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن «الإمارات الإسلامي»، أخيراً، عن طرح أسعار تفضيلية للضمانات التجارية الصادرة عن المتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يتقدمون إلى المناقصات أو ينفذون مشروعات لمصلحة الهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخصص المصرف باقة من المنتجات التمويلية التجارية الرقمية بدءاً من «سمارت تريد» التي توفر للمتعاملين مجموعة شاملة من الإمكانات الجديدة، وتتيح لهم تنفيذ وتسجيل كل المعاملات التجارية عبر الإنترنت مثل خطابات الاعتماد والضمانات وطلبات التمويل التجاري وغيرها الكثير، وهي مصممة بهدف تقليص الوقت المطلوب لإتمام الإجراءات والمعاملات الورقية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي: «نواصل في (الإمارات الإسلامي) التزامنا الجاد بتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم مختلف قطاعات أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها أحد المقومات الرئيسة لنمو وازدهار اقتصاد دولة الإمارات. ويسرنا تعزيز دعمنا للمتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على تلبية احتياجات أعمالهم بأسلوب عملي فعّال عبر إطلاق حملة الأسعار التفضيلية المبتكرة».

• الشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الشحن تحصل على حسم بنسبة تصل إلى 10% على رسوم المعاملات التجارية.

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