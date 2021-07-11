توقعات قادة الأعمال في دبي للربع الثالث الأعلى منذ 7 سنوات

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

سامح عوض الله À دبي

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي بأن تعافي اقتصاد دبي يسير على الطريق الصحيح، حيث سجل المسح الفصلي للغرفة لتوقعات قادة الأعمال بالإمارة، للربع الثالث من العام الجاري، أعلى نسبة منذ 2014 (سبع سنوات) في ثقة قادة الأعمال ببيئة العمل بدبي، وتوقعاتهم بتحسن ظروف وأوضاع الأعمال خلال هذا الفصل، في مؤشر واضح إلى المناخ الاستثماري الإيجابي لمجتمع الأعمال في دبي، وازدياد ثقة المستثمرين ببيئة العمل في الإمارة.

زيادة الثقة

وتوقع 66% من قادة الأعمال المشاركين في المسح، تحسن ظروف وأوضاع الأعمال في الربع الثالث من 2021، مقارنة بنسبة 51% سجلت في الربع الثاني من عام 2021، في حين ارتفعت ثقة قادة الأعمال ببيئة العمل وسجلت 66% كذلك، مقارنة بـ48% سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويعود السبب لهذه التوقعات الإيجابية، التي عادت إلى مستويات لم نعهدها في مسوح الغرفة الفصلية منذ الربع الأخير من عام 2014، إلى تعافي الطلب المحلي، نتيجة حملات التطعيم الوطنية المكثفة، فضلاً عن التعافي المستمر في أسعار النفط، حيث كانت توقعات قادة الأعمال للربع الثالث من العام تاريخياً منخفضة، بسبب عوامل فصل الصيف والإجازات.

مؤشر حقيقي

وأكد مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، أن تحسن ثقة المستثمرين للربع الثالث، المعروف بانخفاض النشاط التجاري والطلب الاستهلاكي نتيجة الإجازات الصيفية، مؤشر حقيقي على واقع بيئة الأعمال بالإمارة، التي نجحت في خفض تداعيات الجائحة، حيث كان للدور الحكومي المتميز، وحزم التحفيز الاقتصادية، وحملات التطعيم المستمرة، الأثر الأكبر في تعزيز ثقة المستثمرين وقادة الأعمال، وهي رسالة لكل المستثمرين حول العالم، بأن عجلة الاقتصاد مستمرة بالدوران في دبي، رغم تحديات الجائحة.

تفاؤل

وأظهرت نتائج المسح أن التحسن في النظرة المستقبلية للأعمال كان مصدره الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت أكثر تفاؤلاً بتعافي السوق المحلية، مقارنة بالشركات الكبيرة التي تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

ورغم التفاؤل العام، إلا أن قادة الأعمال أشاروا إلى وجود بعض العوامل التي تؤثر سلباً في توقعاتهم، منها تحصيل الديون، والتأخر في الدفعات، والمنافسة القوية في الأسعار، والكلفة العالية للمواد الخام.

شراكة استراتيجية

قال مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، إن التوقعات الإيجابية للقطاع الخاص في دبي تظهر الدور المهم الذي يلعبه في مسيرة استدامة اقتصاد الإمارة وتنافسيته، معتبراً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي شراكة استراتيجية، لها انعكاسات كبيرة على النشاط التجاري والاقتصادي في دبي.

• تعافي الطلب المحلي نتيجة حملات التطعيم الوطنية المكثفة.

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