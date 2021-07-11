«الاتحاد للطيران» تطلق رحلتين جديدتين إلى «سانتوريني» و«مالقة»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أطلقت «الاتحاد للطيران»، أمس، رحلتيها الموسميتين الجديدتين إلى جزيرة سانتوريني اليونانية، ومدينة مالقة جنوب إسبانيا. وجاء إطلاق الرحلتين بعد يوم من إطلاق «الاتحاد» خدمتها الصيفية الجديدة إلى ميكونوس اليونانية، ما يرفع عدد الوجهات الجديدة التي أطلقتها «الاتحاد» إلى ثلاثة في غضون 24 ساعة.

وغادرت رحلة مالقة الافتتاحية (رقم EY148)، مطار أبوظبي الدولي في تمام الساعة 10:28 صباحاً، وحطّت في تمام الساعة 3:48 عصراً بالتوقيت المحلي. ومن المقرر خدمة الوجهة أيام الأربعاء والجمعة، خلال الفترة الواقعة ما بين التاسع من يوليو و15 سبتمبر، عبر طائرة «بوينغ 787 دريملاينر». كما غادرت رحلة سانتوريني الافتتاحية (رقم EY177)، مطار أبوظبي في الساعة 11:10 صباحاً، وحطت في تمام الساعة 2:18 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث ستتم خدمة الوجهة أيام الجمعة والأحد، خلال الفترة الواقعة ما بين التاسع من يوليو و12 سبتمبر، عبر طائرة «إيرباص A320».

وكانت قد انطلقت، صباح الخميس الماضي، رحلة «الاتحاد للطيران» الافتتاحية (رقم EY175) إلى جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث غادرت الرحلة مطار أبوظبي الدولي، وحطّت في مطار ميكونوس الدولي. وستتم خدمة الوجهة بمعدّل رحلتين في الأسبوع، أيام الخميس والسبت، عبر طائرة «إيرباص A320». وتُعدّ «ميكونوس» أولى الوجهات الأوروبية الموسمية الثلاث التي تطلقها «الاتحاد» لموسم صيف 2021، وستتم خدمتها في الفترة الواقعة ما بين 8 يوليو و11 سبتمبر المقبل.

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