720 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 720 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الصادر عن الدائرة، بتسجيل 203 مبايعات بقيمة 462.24 مليون درهم، منها سبع مبايعات لأراضٍ بقيمة 110.1 ملايين درهم، و196 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 352.14 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 217.08 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 22 هبة بقيمة 41.56 مليون درهم.

وجاءت من أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، الأولى بقيمة 86 مليون درهم، والثانية بقيمة 16 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.

وتصدّرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 102 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليونَي درهم، وثالثة في منطقة «اليفرة 3» بتسجيلها مبايعة واحدة أيضاً بقيمة 869 ألف درهم.

وسجلت منطقة نخلة جميرا أهم مبايعات الشقق والفلل، حيث شهدت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 21 مليون درهم، والثانية بقيمة 15 مليون درهم، أما الثالثة فكانت بقيمة 13 مليون درهم.

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، وثالثة في منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

منطقة نخلة جميرا سجلت أهم 3 مبايعات لشقق وفلل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news