«العربية أبوظبي» تبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى باكو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية أبوظبي» عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وعاصمة أذربيجان، باكو، بدءاً من 15 يوليو 2021.

وأفادت الناقلة في بيان أمس، بأن باكو بموقعها المميز، تشكل همزة الوصل بين قارتي آسيا وأوروبا، وهي أكبر مدن أذربيجان، وتُعد أيضاً العصب الاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أن هذه المدينة، تستقطب المسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه، بفضل التناغم بين البيوت التقليدية العريقة وناطحات السحاب الحديثة، والمساجد التي تجسّد الروائع المعمارية.

وكانت «العربية أبوظبي» أعلنت، أخيراً، عن تسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة الجورجية تبليسي، اعتباراً من 14 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن هذه الوجهة الجديدة ستكون الـ13 من مقرها في أبوظبي، والناقلة الوحيدة التي توفر رحلات مباشرة بين المدينتين.

وأوضحت أن الرحلة من دولة الإمارات إلى تبليسي، تستغرق نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، لافتة إلى أنه يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وتبليسي عبر الموقع الإلكتروني: (www.airarabia.com)، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل جميع تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية.

وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA)، الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال للشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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