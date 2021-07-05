«ديوا» تنجز 96% من «تمديد خطوط نقل مياه» بـ 256 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أمس، عن الانتهاء من تنفيذ 96.4% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسة في مناطق عدة بدبي بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 36.6 كيلومتراً وبكُلفة تقارب 256 مليون درهم.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أنها حققت إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة والوفاء بحجم الطلب المتزايد، إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه.

وأضاف الطاير، أن تلك الجهود أسهمت في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% في عام 1988 إلى 5.1% حالياً، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أميركا الشمالية.

من جهته، أوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله عبيدالله، أن مشروع تمديد خطوط نقل المياه يشمل امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات؛ ومن محطة ضخ المياه في مجمع حصيان إلى مجمع دبي للاستثمار ومطار آل مكتوم الدولي؛ ومن خزان النخلي إلى دوار العوير على امتداد شارع دبي – حتا ومنطقة المحيصنة، ومن آبار مرغم إلى شارع دبي العين، متوقعاً الانتهاء من المشروع خلال شهر أغسطس المقبل.

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