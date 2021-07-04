التضخم السنوي في الدولة يتراجع بشكل طفيف خلال مايو

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء بانخفاض معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدولة، على أساس سنوي، خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0,4% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار 7 مجموعات سلعية وخدمية رئيسة.



وتشكل هذه المجموعات التي انخفضت أسعارها 69,2% من اجمالي انفاق المستهلكين وهي مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز والأغذية والمشروبات والملابس والاحذية والاتصالات والتجهيزات والمعدات المنزلية ومجموعة سلع متنوعة والتبغ.

واوضح المركز، في تقرير التضخم مايو 2021، الذي أصدره أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 106,49 نقاط في شهر مايو الماضي، مقابل 106,90 نقاط في شهر مايو 2020.



ولفت التقرير الى ان انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار 7 مجموعات سلعية وخدمية رئيسة هي: أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3,4% وتشكل 34,1 % من انفاق المستهلكين، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2,7 % وتشكل 14,3 % من انفاق المستهلكين. كما انخفضت أسعار الملابس والاحذية بنسبة 7,5% وتشكل 3,2 % من الانفاق، والاتصالات بنسبة 0,2% وتشكل 5,4% من الانفاق، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0,4 % وتشكل 5,6% من الانفاق، والتبغ بنسبة 0,5% وهو ما يشكل 0,3% من الانفاق، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1,1 % وتشكل 6,3% من الانفاق.



إلى ذلك، ارتفعت أسعار 5 مجموعات سلعية أخرى وهي مجموعة النقل بنسبة 8,8%، والترويح والثقافة بنسبة 4%، والتعليم بنسبة 1,4%، والفنادق والمطاعم بنسبة 0,7%، وخدمات الصحة بنسبة 0,4%. وذكر التقرير ان معدل التضخم سجل ارتفاعا بنسبة 0,2%على أساس شهري في شهر مايو الماضي في الدولة مقارنة بشهر ابريل السابق.

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