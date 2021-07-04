طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية للسعودية اليوم لإعادة الراغبين في العودة

المصدر: دبي - د ب أ

أعلنت شركة "طيران الإمارات" أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية للسعودية اليوم الأحد لإعادة الراغبين في العودة.

وكتبت الشركة على حسابها على "تويتر" :"سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم الرابع من يوليو، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".



وسيتم بدءا من الساعة 2300 بالتوقيت المحلي تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وأشارت الناقلة، إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.



وقررت السلطات السعودية أمس السبت منع سفر مواطنيها إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، "في ظل استمرار تفشي كورونا". كما قررت تعليق القدوم منها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news