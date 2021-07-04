«تعاونية الاتحاد» تفتتح فرعاً جديداً بكلفة 45 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت تعاونية الاتحاد فرعها الـ21 في منطقة البرشاء الثالثة بدبي، وتحديداً في شارع حصة على مساحة أرض إجمالية بلغت 50 ألف قدم مربعة، بينما بلغت مساحة صالة العرض 35 ألفاً و356 قدماً مربعة، بكلفة إجمالية وصلت إلى 45 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة التعاونية، ماجد حمد رحمة الشامسي، في بيان صادر أمس، إن

افتتاح الفروع والمراكز التجارية الجديدة والانتهاء من إنشائها، جاء وفق خطة تعد إنجازاً مهماً لتعاونية الاتحاد في الوقت الراهن في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وتنسجم مع أهدافها الموضوعة للدخول إلى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي للحفاظ على توازن الأسواق ودعم أعمالها ومبادراتها وأفكارها للانطلاق بأعمالها إلى آفاق النجاح والاستدامة، وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، أهمية التوسع في مشروعات التعاونية لإسعاد المستهلكين من خلال خطة لمواصلة المضي قدماً في مرحلة إسعاد المتعاملين التي تبنتها التعاونية ضمن أهدافها الموضوعة والمستقبلية.

من جهتها، بينت مدير قطاع الاستثمار في تعاونية الاتحاد، المهندسة مدية المري، أن فرع التعاونية الجديد مكون من سرداب وطابق أرضي وميزانين، ويضم «هايبرماركت» لتعاونية الاتحاد في الطابق الأول و10 محال تجارية في الطابق الأرضي، إضافة إلى 120 موقفاً موزعة على طابق السرداب والأرضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news