تعرف إلى مراكز التسوق التي تتيح تخفيضات 90% في دبي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

تطرح عدد من مراكز التسوق في دبي تخفيضات تصل نسبتها 90% ضمن "عرض 12 ساعة من التخفيضات" في اليوم الأول من انطلاق مفاجآت صيف دبي.

وتتضمن مراكز التسوق التي تتيح تلك التخفيضات من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً، كل من مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة.

ويشمل العرض دخول المتسوقين في سحب مليونير شير للحصول على فرصة ربح مليون نقطة من برنامج المكافآت "شير"، وسيتعين على أعضاء برنامج شير من "ماجد الفطيم" مسح إيصالات الشراء بقيمة 300 درهم على الأقل باستخدام تطبيق شير للدخول في السحب، علما بأنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز بمليون نقطة شير بتاريخ 4 يوليو.

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