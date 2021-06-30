مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الصادر عن الدائرة، بتسجيل 266 مبايعة بقيمة 517.86 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراضٍ بقيمة 115.53 مليون درهم و247 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 402.33 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 441.41 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 27 هبة بقيمة 47.94 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

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