«الزوراء» تبدأ تنفيذ أعمال تسوية الأرض في «ديستريكت 9»

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة تطوير الزوراء» عن البدء في أعمال تسوية الأرض في حي «ديستريكت 9»، الذي تم بيع 70% من قطع الأراضي السكنية فيه، و10% من قطع الأراضي التجارية في غضون أسابيع عدة.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن «ديستريكت 9» يتألف من 583 قطعة أرض، لافتة إلى أن شركة «AIMS» تقوم بتنفيذ أعمال التسوية وأعمال البنية التحتية فيه، لتكون جاهزة للمستثمرين لتشييد منازلهم.

وقال الرئيس التنفيذي في «شركة تطوير الزوراء»، عماد الدنا، إن مشروع «ديستريكت 9» يقع عند المدخل الرئيس في منطقة الزوراء، والذي يمتد على مساحة 345 ألف متر مربع من أصل 5.4 كيلومترات مربعة هي مساحة منطقة التطوير الكلية، لافتاً إلى أن المشروع يضم فنادق من فئة خمس نجوم، ومنتجعات ومراسي، ومطاعم، ومقاهي، ومساحات من محمية القرم، وملعب غولف.

وأكد الدنا أن إدارة «الزوراء» تشرف بشكل مباشر على الأعمال كافة لضمان تطبيق المعايير البيئية، وتعزيزاً لرؤيتها في تحقيق تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، ضمن إطار سعيها لتحقيق متطلبات الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز أعمال من شأنها الحفاظ على المظهر العام وتلبية احتياجات المجتمعات القاطنة في «الزوراء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news