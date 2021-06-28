«الياه سات» تحدّد النطاق السعري لأسهم الطرح

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الياه للاتصالات الفضائية»، عن بدء فترة الاكتتاب على الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها للبيع اعتباراً من أمس، وحتى الثلاثاء السادس من يوليو المقبل بالنسبة للأفراد والمستثمرين الآخرين في الدولة، أما بالنسبة للشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب، فتنتهي الفترة الخميس الثامن من يوليو 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.55 و3.05 دراهم للسهم الواحد، متوقعة الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم في التاسع من يوليو 2021.

وستظلّ شركة «مبادلة» مساهماً رئيساً (مالك حصة أغلبية) في شركة «الياه سات» بعد الإدراج، حيث ستمثل أسهم الطرح نسبة 30% حداً أدنى، و40% حداً أقصى، من إجمالي الأسهم المملوكة من قبل شركة «المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ» (المساهم البائع)، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار».

ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 14 يوليو 2021، حيث سيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»، علي الهاشمي: «نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي على مر السنين، ما يؤهلنا بقوة لتوفير فرص جذابة ومجزية للمستثمرين المحتملين في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو الحلول التقنية والآفاق الواعدة لصناعات الفضاء في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، ونتطلع إلى استقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو (الياه سات) وتطورها».

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في دولة الإمارات، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب في دولة الإمارات من دول أخرى، على أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناءً على سجل أوامر الاكتتاب.

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