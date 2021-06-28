«دافزا» تطلق برنامج «حيّاك» لموظفي «المنطقة الحرة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» عن إطلاق برنامج «حياك» لموظفي شركات «دافزا»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة بالإمارة، ويوفر لمنتسبيه باقة من العروض والامتيازات الشاملة التي تغطي الجوانب الأساسية والكمالية التي يقدمها مجموعة من الشركاء والعلامات التجارية الشهيرة والمرموقة ضمن قطاعات ومجالات متنوعة.

وذكرت «دافزا» في بيان أمس، أنه سيستفيد من البرنامج أكثر من 18 ألف موظف يعملون ضمن أكثر من 1800 شركة في 20 قطاعاً مختلفاً، تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولعملياتها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

ويهدف برنامج «حياك» إلى ضمان تحقيق سعادة ورضا جميع العاملين في «دافزا»، إلى جانب تعزيز الطاقة الإيجابية ومستويات الإنتاجية، فضلاً عن زيادة معدلات الولاء المؤسسي، حيث سيعمل على جمع وحصر العروض والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات والعلامات التجارية للعاملين في المنطقة الحرة بمطار دبي ضمن منصة متكاملة.

وقالت مساعد مدير عام «دافزا»، آمنة لوتاه، إن «إطلاق المنطقة الحرة بمطار دبي لهذا البرنامج يندرج في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز القيمة المضافة لبيئة الأعمال ومجتمع الشركات الموجودة في المنطقة الحرة بمطار دبي، إلى جانب تعزيز تجربة مستثمري وشركات المنطقة الحرة، وهو ما ينسجم مع استراتيجيتنا التي تركز على إرضاء متعامليها، وتقديم أقصى درجات الدعم لموظفيهم». ونسعى إلى العمل مع مختلف المناطق الحرة على مستوى الإمارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز نطاق البرنامج ووصوله إلى جميع الموظفين العاملين في المناطق الحرة بإمارة دبي، وتوسيع نطاق المستفيدين منه.

تطبيق خاص

يمكن الوصول إلى العروض الخاصة ببرنامج «حياك» لموظفي شركات «دافزا»، بأي وقت من خلال تطبيق خاص سيتوافر قريباً على الأجهزة الذكية باللغتين العربية والإنجليزية، عبر متاجر «أبل»، و«آندرويد» و«غوغل بلاي»، ويسمح بتصفح العروض والحسومات، وغيرها من الميزات، مثل متابعة آخر الأخبار وجدول الفعاليات، إضافة إلى بطاقة افتراضية لتقديمها إلى الجهة صاحبة العرض.

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