مشروع تحت الإنجاز.. «جزيرة الجبيل».. 800 وحدة سكنية وسط غابات القرم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع جزيرة الجبيل، الواقع بين جزيرتَي ياس والسعديات في أبوظبي، من أهم مشروعات التطوير في الإمارة، بكلفة إجمالية تقدر بخمسة مليارات درهم.

ويقع المشروع، الذي تطوره شركة «جزيرة الجبيل للاستثمار»، على جزيرة الجبيل التي تمتد على 400 هكتار، ويوفر 800 وحدة سكنية وسط منطقة محاطة بغابات القرم وحياة بيئية طبيعية.

ويتوزع المشروع على ست قرى، هي: مرفأ الجبيل، ند الظبي، سِيف الجبيل، عين المها، سوق الجبيل، وبدع الجبيل، وتمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها 13 كيلومتراً، كما يضم المشروع، المقرر الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2022، قطع أراضٍ تراوح مساحتها بين 1500 و5000 متر مربع، إضافة إلى منازل تراوح مساحتها بين 300 و1200 متر مربع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news