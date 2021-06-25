استمرار تراجع الأسعار ينعش الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

واصلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاتها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة تراجعاً راوحت قيمته بين 25 و50 فلساً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي التراجع في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين الى 13.25 درهماً.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 215.5 درهماً بانخفاض قيمته 50 فلساً مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 202.5 درهم، بتراجع بلغ 50 فلساً.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 193.25 درهماً بانخفاض قيمته 50 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 165.75 درهماً بتراجع بلغ 25 فلساً.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن استمرار تراجع أسعار الذهب، عزز ثقة المتعاملين في الطلب على الشراء، وهو ما انعش مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، لافتين إلى أن الأسواق شهدت إقبالاً من السياح على شراء الهدايا التذكارية من المشغولات.

بدورهم، قال متعاملون إنهم اتجهوا إلى شراء المشغولات الذهبية، للاستفادة من استمرارية تراجع الأسعار، لافتين إلى أن معظم مشترياتهم تركزت في عياري 18 و21 قيراطاً.

توجهات المتعاملين

وقال المتعامل سامر حسن، إنه اشترى قطعتين من المشغولات الذهبية، بعدما رصد الانخفاضات الأخيرة في أسعار الذهب، لافتاً إلى أن القطعتين من عيار 18 قيراطاً الذي يمتاز بتنوع الموديلات و«المشغولية» مقارنة بالعيارات الأخرى.

من جهته، أكد المتعامل محمد يحيى، أنه كان يترقب مؤشرات الأسعار خلال الأيام الماضية، وبعدما تأكد من عدم حدوث انخفاضات سعرية بنسب أكبر، فضّل شراء بعض هدايا المشغولات الذهبية لمناسبة خاصة.

في السياق نفسه، قال المتعامل عبدالخالق معاذ، إنه فضّل الشراء حالياً للاستفادة من استمرار تراجع الأسعار، مبيناً أن القطع الذهبية التي اشتراها كانت من عياري 18 و21 قيراطاً.

تنشيط الطلب

إلى ذلك، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات ريجي»، مانجيش باليكرا، إن استمرار أسعار الذهب عند معدلات منخفضة انعكس بشكل إيجابي على الأسواق أخيراً، إذ أسهم في تنشيط الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة.

وأضاف أن عدم تغيير الأسعار بنسب كبيرة، عزز من ثقة المتعاملين في الإقبال على شراء ما يحتاجونه من هدايا المشغولات الذهبية.

بدوره، اتفق مدير شركة «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، انتصار ورد، على أن التراجع في أسعار الذهب دعم التحسن في الطلب على المشغولات الجديدة أخيراً، لاسيما أن تلك الأسعار تعد الأقل بالنسبة لمؤشرات الذهب منذ أكثر من ستة أسابيع. وقال إن معظم المبيعات تركزت في عياري 18 و21 قيراطاً.

أما مدير محل «مجوهرات دهكن»، أشوك بويت، فقال إن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، أخيراً، بدعم من استمرار تسجيل الذهب لمزيد من التراجع، إضافة إلى تحسن نشاط السياح في الأسواق والمراكز التجارية، خصوصاً مع تخفيف قيود السفر في عدد من الدول، وعودة رحلات الطيران إلى عدد كبير من الوجهات الدولية.

وأكد أن تشديد الإجراءات الاحترازية في الأسواق، والانتشار الكبير في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19» من العوامل المساعدة في دعم نمو مبيعات السيّاح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news