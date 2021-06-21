"طيران الإمارات" تكشف عن 30 وجهة في 20 دولة بدون حجر صحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة طيران الإمارات، عن تشغيل مزيد من الرحلات إلى 30 وجهة في 20 دولة من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول، مؤكدة أنها تعمل على توفير فرص أوسع أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للسفر بسهولة إلى وجهاتهم المفضلة بأسعار خاصة.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنه يتوافر لعملائها من دولة الإمارات، السفر على رحلاتها بأسعار خاصة تبدأ من 1695 درهماً، موضحة أن العرض يسري على الحجوزات لغاية السادس من يوليو المقبل، وذلك للسفر حتى 28 فبراير 2022، مع خضوع العرض لبعض الشروط والأحكام.

وبيت أنه يمكن لمسافري الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال مع "طيران الإمارات"، اختيار الحجز من قائمة الوجهات السياحية الشهيرة بما فيها روما، ابتداء من 2255 درهماً في الدرجة السياحية، ومن 13 ألفا و415 درهماً في درجة رجال الأعمال، فضلا عن برشلونة ابتداءً من 2395 درهماً في "السياحية" ومن 13 ألفا و315 درهماً في درجة رجال الأعمال، إضافة إلى إسطنبول ابتداء من 1695 درهما في الدرجة السياحية ومن 10 آلاف و985 درهماً في درجة رجال الأعمال.

ومن الوجهات أيضا، بوكيت ابتداءً من 1995 درهماً في الدرجة السياحية، ومن 7995 درهماً في درجة رجال الأعمال، علاوة على لوس أنجلوس ايتداء من سعر 3335 درهماً في الدرجة السياحية ومن 19 ألفا و555 درهماً في درجة رجال الأعمال.



كما تتيح "طيران الإمارات" لعملائها المسافرين من الإمارات العربية، التخطيط لعطلاتهم من دون حجر صحي مع "الإمارات للعطلات"، ابتداءً من 1999 درهماً للشخص، مع توفر برامج خاصة لمجموعة متنوعة من التجارب.

ومع إقدام مزيد من الدول على تخفيف القيود على دخول المسافرين، تواصل "طيران الإمارات" تكثيف عملياتها وتوسيع خدماتها عبر شبكة خطوطها لتلبية الطلب القوي على السفر الترفيهي خلال فصل الصيف.

وستخدم الناقلة 124 مدينة في يوليو 2021، مع إعادة تشغيل رحلاتها إلى سبع وجهات، كما ستظهر ميامي للمرة الأولى على الشبكة، مع إضافة مزيد من الرحلات إلى 12 وجهة في أوروبا وأميركا الشمالية وأفريقيا.

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