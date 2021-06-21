«ويز إير أبوظبي» تطلق حقيبة سفر إلكترونية للطيارين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «ويز إير أبوظبي» حقيبة السفر الإلكترونية للطيارين، التي تهدف إلى استبدال جميع الأوراق والكتيبات والمواد المطبوعة على متن الطائرة الخاصة بالطيارين، واستبدالها بملفات رقمية متوافرة على الأجهزة اللوحية.

وأفادت «ويز إير أبوظبي» بأنها تهدف من خلال هذا الحل التقني المبتكر، إلى رفع مستوى كفاءة التخطيط لمختلف جوانب الرحلات، كما أنه يعزز من أهداف الشركة الرامية إلى تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة، من خلال خفض استخدام الورق واستهلاك الوقود بشكل كبير، إذ سيوفر النظام الجديد نحو ستة ملايين ورقة سنوياً، أي ما يعادل توفير أكثر من 600 شجرة سنوياً، فضلاً عن التقليل من استهلاك الوقود من خلال تخطيط أكثر دقة للرحلات وتوفير الوزن.

وستوفر خطط الطيران المعدلة قبل كل رحلة وخلالها أكثر من 4500 طن من الوقود سنوياً، ما يقلل من انبعاثات الغازات بما يزيد على 14 ألف طن، ويترجم هذا الوزن إلى ما يعادل 180 ألف مسافر سنوياً بوزن وسطي يبلغ 80 كيلوغراماً، وهو وزن 750 طائرة من طراز «A321neo» ذات 239 مقعداً.

ووفقاً للشركة، سيحصل كل طيّار على جهاز لوحي «آي باد»، مجهز بالوثائق والتطبيقات ذات الصلة، والرسوم البيانية وتطبيقات الأداء اللازمة الخاصة بالرحلة، كما يوفر الجهاز معلومات لحظية ومراجعات لإيجازات المهمة طوال الرحلة.

وأكدت الشركة أنها ستنظم ورشاً تدريبية للتعلم على النظام الجديد، ولضمان انتقال الطيارين بشكل سلس، متوقعة تشغيل النظام قبل نهاية العام الجاري.

وقال مدير قسم التدريب، مهندس حلول حقيبة السفر الإلكترونية، جيربين بودنت، إن حقيبة الطيران الإلكترونية الجديدة خطوة مهمة لتقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى دور النظام في خفض استخدام الأوراق، وبالتالي تحقيق وفورات كبيرة في الوزن وتقليل حرق الوقود، وتقليل الانبعاثات، كما سيسهم النظام في تحقيق أهداف الشركة الرامية إلى تقديم أسعار مخفضة وتنافسية مع الالتزام بتحسين كفاءة عملياتها.

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