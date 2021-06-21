«ديوا» ترفع قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن وصول قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة إلى 490 مليون غالون يومياً، بعد إضافة وحدات جديدة متطورة في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية القيادة لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتوفير خدمات متميزة وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، مدعومة بأصول تتجاوز قيمتها 182 مليار درهم تمتلكها الهيئة والشركات التابعة لها، واستثمارات تصل إلى 86 مليار درهم على مدى خمس سنوات في قطاعي الطاقة والمياه».

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تمتلك 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية «التقطير الومضي متعدد المراحل» بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، موزعة على ست محطات، إضافة إلى وحدتين بتقنية «التناضح العكسي» لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليون غالون من المياه يومياً، وبهذا تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة إلى 490 مليون غالون يومياً من مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

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